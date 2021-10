In der yaranischen Geschichte „Auf den Putz hauen“ von Far Cry 6 sollt ihr 12 Gabriel-Statuen in Esperanza finden und diese verunstalten. Da euch deren Standorte nicht auf der Karte markiert werden, zeigen wir euch an dieser Stelle alle Fundorte im Video und auf der Karte.

Fundorte aller 12 Gabriel-Statuen (Far Cry 6)

Die Nebenmission „Auf den Putz hauen“ erhaltet ihr von Zenia Zayas in Esperanza, nachdem ihr ihre vorherigen Missionen abgeschlossen habt. Sie bittet euch, die 12 Gabriel-Statuen in Esperanza zu finden und diese mit Graffitis zu verunstalten.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 12 Gabriel-Statuen, damit ihr diese Mission schnell abschließen könnt:

Das Problem bei diesem Einsatz ist, dass euch die Gabriel-Statuen nicht auf der Karte markiert werden. Erst wenn ihr euch in unmittelbarer Nähe der Gabriel-Büsten befindet, erscheint ein gelber Missionsmarker auf der Map.

Die Statuen befinden ich allesamt in und um Esperanza. 8 Statuen befinden sich auf der Straße rund um den Stadtkern und 4 Statuen sind innerhalb des Hochsicherheitsgebiets im Zentrum der Stadt. Um eine Statue zu verunstalten, müsst ihr euch vor sie stellen und dann die Viereck/X-Taste drücken, damit sie mit Graffiti beschmiert wird.

Karte mit allen Gabriel-Statuen (Auf den Putz hauen)

Auf der folgenden Karte haben wir euch ebenfalls die Fundorte aller 12 Gabriel-Statuen markiert. Zudem haben wir euch eine Route eingezeichnet, wie ihr sie am besten ablaufen könnt. Dabei orientieren wir uns an der Reihenfolge oben im Video.

Habt ihr die letzte Gabriel-Statue verunstaltet, endet die Nebenmission sofort. Als Belohnung bekommt ihr 100 XP für euren Rang, den Talisman „Oranger Farbtopf“ und Zenia schließt sich euch als Comandante an. Fortan könnt ihr sie also also auf Bandido-Einsätze schicken, damit sie Ressourcen sammelt.

Habt ihr noch Probleme, bestimmte Gabriel-Statuen zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig!