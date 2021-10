Während ihr die Apportier-Quest für Chorizo in Far Cry 6 absolviert, wird euch der knuffige Gefährte einen mysteriösen Schlüssel ausgraben. Doch wo könnt ihr diesen einsetzen? Wir verraten es euch und erklären dabei, wie ihr das einzigartige Gewehr „Antón Drecksack“ bekommt.

Mysteriösen Schlüssel in Far Cry 6 einsetzen

Nachdem ihr die Monteros in der Region Madrugada kontaktiert und das dortige Basiscamp freigeschaltet habt, könnt ihr Amigo Chorizo über die yaranische Geschichte „Wer ist ein guter Junge?“ freischalten. Daraufhin folgt die „Apportier-Quest“, bei der euch Chorizo einige nützliche Gegenstände ausgräbt.

Darunter befindet sich unter anderem auch der Mysteriöse Schlüssel. Wenn ihr die Objektbeschreibung im Inventar prüft, erfahrt ihr, dass die Worte „Guau-Guau“ in den Schlüssel hineingeritzt sind und dieser wohl irgendwo an einem Strand auf der Isla Santuario (Startinsel) eingesetzt werden kann.

Bei Guau-Guau handelt es sich um die kleine Insel in der Casas-Bucht zentral auf der Isla Santuario. Hier gibt es ein kleines Camp mit einer Schatzkiste neben einer großen Palme. Bei dieser Truhe könnt ihr den mysteriösen Schlüssel einsetzen.

Belohnung „Antón Drecksack“ (Sturmgewehr)

In der Schatzkiste findet ihr die einzigartige Waffe „Antón Drecksack“. Dabei handelt es sich um eine modifizierte AK-47 mit folgenden Mods:

Aufsatz-Mods Giftgeschosse (Projektile richten Giftschaden an) Mündungbremse (Horizontaler Rückstoß wird verringert und Mündungsfeuer reduziert)

Mods Abzugskontrolle (Waffenschaden mit gezielten Schüssen wird erhöht) Flinker Schütze (Ihr könnt euch schneller beim Zielen bewegen)



Habt ihr die Kiste für den mysteriösen Schlüssel in Far Cry 6 gefunden oder gab es Probleme? Schreibt es uns in den Kommentaren!

