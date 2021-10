Sofern ihr den Vorbestellerbonus oder eine der Sondereditionen von Far Cry 6 besitzt, könnt ihr euch auf jede Menge Zusatzinhalte im Shooter freuen. Doch wo genau findet man die Items im Spiel? Wir verraten es euch!

Vorbesteller-Items und Zusatzinhalte in Far Cry 6 freischalten

Bevor ihr in Far Cry 6 Zugriff auf eure Extrainhalte aus dem Vorbestellerbonus oder Sondereditionen erhaltet, müsst ihr zunächst etwas in der Story voranschreiten, denn von Beginn an habt ihr die Items nicht in eurem Inventar.

Genauer gesagt müsst ihr zunächst die erste Startinsel abschließen. Spielt also die Hauptmissionen, bis ihr zur Inselgruppe Zamok kommt und dort den Einsatz „Die Guerilla“ absolviert habt. Im Anschluss bekommt ihr dann eine Hinweismeldung, dass eure Extrainhalte nun verfügbar sind.

Alle eure Zusatzinhalte ploppen dann auch je einmal im Bildschirm auf, so dass ihr wisst, dass ihr sie nun habt. Bedenkt, dass die Items dann jeweils im entsprechenden Menü ausrüstbar sind. Talismane für Waffen oder besondere Outfits könnt ihr etwa im Arsenal-Menü bei den jeweiligen Item-Slots auswählen. Skins und Accessoires für Fahrzeuge und Amigos könnt ihr ebenfalls in den entsprechenden Menüs ausrüsten.

Welche Extra-Inhalte gibt es?

Je nachdem ob ihr Vorbesteller seid oder eine der Sondereditionen besitzt, bekommt ihr folgende Extra-Items:

Libertad-Paket (Vorbesteller) Outfit für Chorizo Waffe „Discos Locos“

Blood-Dragon-Paket (Season-Pass-Besitzer) „Blood Dragon“-Ausrüstungsset Waffe „AJM9“ Waffe „Kobracon“ Fahrzeug „Omega-Force“ Waffen-Talisman „Killstar“ Amigo „K-9000“ Cockpitdeko „Rex Power Colt-Chibi“

Ultimate-Paket (Ultimate und Collector's Edition) Krokodiljäger-Paket Waffe „45/70“ Fahrzeugzubehör „45/70 Munition“ Waffen-Talisman „Krokodilzahn“ Buschmesser-Outfit Offroad-SUV Dschungel-Expeditions-Paket (Auch für Amazon-Besteller) Waffen-Talisman „Kompass“ Waffe „SBS“ Abenteurer-Outfit Vice-Paket Amigo „Champán“ (Weißer Panther) Waffen-Talisman „Goldbarren“ Fahrzeugzubehör „Brieföffner“ Waffe „Skorpion“ „Miami Strip“-Outfit Cabrio



