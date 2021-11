In Far Cry 6 könnt ihr euch hinter das Steuer von Autos, Panzern, Helikoptern, Flugzeugen und Booten setzen und auch Pferde reiten. Allerdings müsst ihr alle Fahrzeuge erst finden und freischalten. Dazu bringt ihr sie zur Übergabe oder scannt sie mit eurem Handy ab. An dieser Stelle zeigen wir euch, wo ihr alle Fortbewegungsmittel finden und dauerhaft freischalten könnt.

Alle 4 Fahrzeuge auf Abruf finden (Far Cry 6)

Im Spielmenü unter dem Punkt „Fahrzeuge etc.“ könnt ihr 4 Fahrzeuge auf Abruf freischalten. Diese 4 einzigartigen Autos könnt ihr jederzeit in der Spielwelt über das Waffenrad rufen und sie werden anschließend von einem NPC zu eurer Position gebracht.

Nur den ersten Wagen bekommt ihr dabei automatisch im Verlauf der Hauptgeschichte, die restlichen drei müsst ihr selber finden und freischalten. Unter anderem müsst ihr alle 4 Fahrzeuge finden, um mit „Fahr Cry“ eine der Trophäen und Erfolge freizuschalten. Die Fundorte der 4 Fahrzeuge beschreiben wir euch im Folgenden.

Juans 1956er Beaumont Valentina

Fundort/Freischaltung: Erhaltet ihr automatisch nach der Hauptmission „Treibstoff der Revolution“.

1962er Verrazzano Bravo

Fundort/Freischaltung: Erhaltet ihr als Belohnung für den ersten Abschluss eines beliebigen Gran-Premio-Rennens. Die Fundorte aller 12 Gran-Premio-Rennen zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Yamis 2008er KAG TG

Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung für die yaranische Geschichte „Beifahrer“. Diese wird freigeschaltet, nachdem ihr eines der ersten Basis-Camps in den drei Hauptregionen freigeschaltet habt und 1-mal euren Wagen auf Abruf über das Waffenrad (L1/LB + Analogstick nach unten) gerufen habt. Den Startpunkt der Nebenmission seht ihr auf der Karte unterhalb.

1985er Tokai Sabuku

Fundort: Befindet sich im FND-Lagerhaus in La Joya in der Region El Este. Im Video unterhalb zeigen wir euch den genauen Fundort.

Hinweis: Es kann sein, dass ihr das Fahrzeug aufgrund eines Bugs nicht beim Ort im Video finden könnt. Absolviert in so einem Fall erst andere Missionen und kehrt später noch einmal zum Lagerhaus zurück.

Alle Autos, Panzer, Helikopter, Flugzeuge, Boote & Pferde freischalten

Neben den Fahrzeugen auf Abruf könnt ihr auch alle anderen Autos, Trucks, Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge, Boote und Pferde in Yara sammeln und bei entsprechenden Übergabe-Punkten in der Spielwelt rufen.

Damit sie bei einem Übergabepunkt gerufen werden können, müsst ihr sie wie folgt einlagern:

Fahrzeug zum Übergabepunkt fahren/fliegen: Findet das entsprechende Fahr- oder Flugzeug in Yara und bringt es zu einem entsprechenden Übergabepunkt für Land-, Luft- oder Seefahrzeuge. Diese werden mit grünen Symbolen meist bei FND-Basen oder Verstecken markiert.

Findet das entsprechende Fahr- oder Flugzeug in Yara und bringt es zu einem entsprechenden Übergabepunkt für Land-, Luft- oder Seefahrzeuge. Diese werden mit grünen Symbolen meist bei FND-Basen oder Verstecken markiert. Scannen mit eurem Handy: Alle Zivilfahrzeuge könnt ihr auch einfach mit eurem Handy einscannen (Richtungstaste nach oben drücken). Dadurch spart ihr euch die Fahrt zur Übergabe und sie werden direkt freigeschaltet.

Alle Zivilfahrzeuge könnt ihr auch einfach mit eurem Handy einscannen (Richtungstaste nach oben drücken). Dadurch spart ihr euch die Fahrt zur Übergabe und sie werden direkt freigeschaltet. Militärfahrzeuge können nicht eingescannt werden: Das Scannen funktioniert leider nicht bei Militärgerät des diktatorischen Regimes. Solche Vehikel müsst ihr zwingend zu Übergabeorten bringen, damit sie dauerhaft euch gehören.

Durch das Sammeln schaltet ihr auch nach und nach weitere Individualisierungsmöglichkeiten für eure Fahrzeuge auf Abruf frei. Ihr bekommt dann neue Lackierungen, Sitzbezüge, Hupen usw.

Um eure Fahrzeuge zu reparieren, könnt ihr übrigens euren Schweißbrenner benutzen, den ihr über das Waffenrad ausrüstet. Stellt euch damit ans jeweilige Fahrzeug und benutzt ihn mit der R2/RT-Taste zur Reperatur.

Im Folgenden zeigen wir euch beispielhafte Fundorte für alle Fahrzeuge und Pferde in Yara. Bedenkt dabei, dass diese in den meisten Fällen nicht garantiert sind, da mehrere Fahrzeuge an der gleichen Stelle spawnen können. Besucht diese Orte dann mehrmals, bis ihr Glück habt, das gesuchte Vehikel zu finden.

Alle Autos & Panzer (Fahrzeug-Übergabe)

1960er Baikal A-750

Fundort: Könnt ihr geparkt beim Kontrollpunkt Valle de Tabaco in Costa del Mar finden.

1995er Funaki E-716

Fundort: Könnt ihr geparkt bei Phillys magischer Werkstatt in Costa del Mar finden.

Trike-Taxi

Fundort: Könnt ihr geparkt bei der Wohnanlage Sendrowski nördlich der Bahía Dorada in La Joya (El Este) finden.

Krokotaxi

Fundort: Könnt ihr geparkt im Ort Maldito ganz im Südosten von Conuco in der Region El Este finden.

Angelito SE

Fundort: Könnt ihr geparkt beim Kontrollpunkt Acantilado Agudo in Costa del Mar (Madrugada) finden.

Angelito FW Turbo (Fliegender Strandbuggy)

Fundort: Könnt ihr geparkt beim Versteck Guaracha in La Joya (El Este) finden.

ALHV-2 (Luftkissenboot)

Fundort: Dieses Fahrzeug benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Wandeln auf dem Wasser“ direkt nördlich vom Basis-Camp in Valle de Oro. Beendet das Rennen und scannt das Fahrzeug anschließend.

1976er Kaspar Roza

Fundort: Von Beginn an bei der Fahrzeug-Übergabe verfügbar.

1976er Kaspar Roza (Taxi)

Fundort: Diese Taxis fahren überall auf den Straßen von Yara herum. Ich habe es auf dem Feldweg nördlich von Bahía Dorada in La Joya (El Este) gefunden.

1964er Verrazzano Bravo

Fundort: Könnt ihr geparkt vor Josés Villa auf der länglichen Insel südlich vor Madrugada in der Region Costa del Mar finden.

1951er Tecumseh Brave Cabrio

Fundort: Dieses Fahrzeug benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Die Meile von Malecon“ südöstlich in Esperanza. Beendet das Rennen und scannt das Fahrzeug anschließend. Fahrt dabei langsam in Ziel, da die Zielrampe ins Wasser führt.

1951er Tecumseh Brave

Fundort: Könnt ihr geparkt auf einem Parkplatz bei den Isabel Steppes im Bezirk Conuco (El Este) finden.

1959er Engel Galleon Cabrio

Fundort: Könnt ihr geparkt vor Yamis Werkstatt in Costa del Mar (Madrugada) finden. Dort, wo ihr ihre yaranische Geschichte „Beifahrer“ startet.

1959er Engel Galleon

Fundort: Fährt oft durch den Ort Segunda in Cruz del Salvador (Valle de Oro). Zudem parkt der Wagen oft auf dem Parkplatz im Süden von Segunda.

1956er Beaumont Valentina Cabrio

Fundort: Fährt oft durch den Ort Segunda in Cruz del Salvador (Valle de Oro). Zudem parkt der Wagen oft auf dem Parkplatz im Süden von Segunda.

1956er Beaumont Valentina

Fundort: Könnt ihr geparkt auf einem Parkplatz bei den Isabel Steppes im Bezirk Conuco (El Este) finden.

1956er Beaumont „El Presidente“

Fundort: Könnt ihr im Verlauf der Hauptmission „Das verlorene Paradies“ in Esperanza einsammeln, während ihr aus dem Hotel Paraíso entkommen sollt.

1955er Knox Dungaree

Fundort: Könnt ihr geparkt bei einer Hütte am Straßenrand in Jardines Celestials in Noventarmas (Valle de Oro) finden.

1988er Sokudo Mountaineer 4x4

Fundort: Dieses Fahrzeug benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Kaffee-Crash-Kurs“ nördlich vom Robustas-Hügel in Sierra Perdida (El Este). Beendet das Rennen und scannt das Fahrzeug anschließend.

1988er Sokudo Mountaineer „McKay“

Fundort: Wenn ihr bereits die Story abgeschlossen oder alle Missionen in El Este abgeschlossen habt, ist es sehr schwierig, diesen Wagen zu bekommen. Generall kann das Auto bei den Bohrstandorten von McKay rund um den Catalina-Kamm in La Joya (El Este) spawnen. Um ihn garantiert zu bekommen, begebt euch zum Ort auf der Karte unterhalb.

Seid ihr angekommen, verlasst das Spiel und kehrt zum Titelmenü zurück. Klickt dann auf „Spiel fortsetzen“ und ladet so den letzten Auto-Spielstand. Ihr spawnt nun wieder in der Nähe etwas weiter nördlich. Lauft wieder zum Punkt auf der Karte und der Pickup sollte für euch bereitstehen.

Hinweis: Diese Methode hat bei mir leider nicht funktioniert. Dabei gibt es Spekulationen, dass es mit der Entscheidung zusammenhängt, ob ihr Diese Methode hat bei mir leider nicht funktioniert. Dabei gibt es Spekulationen, dass es mit der Entscheidung zusammenhängt, ob ihr McKay tötet oder verschont . Habt ihr ihn wie ich getötet, scheint der Wagen auch mit der oben beschriebenen Methode nicht zu spawnen. Falls ihr noch eine andere Möglichkeit entdeckt habt, diesen Wagen zu bekommen, teilt es mir gerne in den Kommentaren mit.

Im folgenden Video wird die Methode für den garantierten Spawn des Wagens auch noch einmal beschrieben:

1988er Sokudo Mountaineer 4x4 Turbo

Fundort: Dieses Fahrzeug benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Schlammschlacht“ südlich bei Llanura del Oasis in Aguas Lindas (Madrugada). Beendet das Rennen und scannt das Fahrzeug anschließend.

1954er Knox Tanner

Fundort: Könnt ihr auf einem der Bauernhöfe nördlich von Verdera in Lozanía (Madrugada) finden.

1952er Knox K8 DMP

Fundort: Könnt ihr überall rund um den Catalina-Kamm in La Joya (El Este) bei den Bohrstandorten von McKay Global finden. Ich habe ihn parkend südlich vom Bohrstandort A gefunden.

1952er Knox K8

Fundort: Könnt ihr überall rund um den Catalina-Kamm in La Joya (El Este) bei den Bohrstandorten von McKay Global finden. Ich habe ihn parkend westlich vom Bohrstandort B gefunden.

1952er Knox K8 KKO

Fundort: Könnt ihr oft fahrend im Umkreis der Rumbrennerei Maequessa bei Jardines Celestiales in Noventarmas (Valle de Oro) entdecken.

1952er Knox K8 KFI

Fundort: Könnt ihr oft fahrend im Umkreis der Rumbrennerei Maequessa bei Jardines Celestiales in Noventarmas (Valle de Oro) entdecken.

1952er Knox K8 „McKay“

Fundort: Um diesen Truck garantiert zu bekommen, schließt zunächst das Gran-Premio-Rennen „Die Pipeline-Tour“ westlich vom Catalina-Kamm in La Joya (El Este) ab. Während des Rennens könnt ihr dabei schon rechts am Streckenrad den Truck entdecken. Merkt euch die Stelle und kehrt nach dem Rennen hier her zurück, um euch den Truck zu schnappen. Die Karte unterhalb markiert euch den genauen Fundort.

1952er Knox K8 WTR

Fundort: Fährt überall auf den Straßen von Yara herum. Ich habe ihn auf der langen Hauptstraße bei Llanura del Oasis in Aguas Lindas (Madrugada) gefunden.

1952er Knox K8 PSN

Fundort: Könnt ihr überall rund um den Catalina-Kamm in La Joya (El Este) bei den Bohrstandorten von McKay Global finden.

1944er Petrov HS-100

Fundort: Könnt ihr parkend beim FND-Panzerdepot in El Prado (Vencejo) westlich auf der Startinsel Isla Santuario finden.

1963er Jengo Peccary (Ohne Dach)

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf den Hauptstraßen bei Jardines Celestiales in Noventarmas (Valle de Oro) gefunden.

1944er Petrov HS-100 B

Fundort: Könnt ihr euch einfach aus der FND-Basis 2. Panzerdivision der FND schnappen. Hier parkt der Panzer in der Garage.

1963er Jengo Warden (Ohne Dach)

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn bei einem der Bohrstandorte von McKay Global südöstlich vom Catalina-Kamm in La Joya (El Este) gefunden.

1944er Petrov HS-100 Elite

Fundort: Taucht vor allem im gesamten Stadtgebiet von Esperanza auf. Tötet hier am besten Soldaten und erhöht so eure Gesucht-Stufe, dann sollten Elite-Panzer auftauchen. Haltet dann die Impro-Waffe „Zeusito“ bereit und setzt den Panzer mit einem EMP-Stoß außer Gefecht, so dass ihr ihn einfach kapern und zur Fahrzeug-Übergabe im Osten der Stadt bringen könnt.

1963er Jengo Peccary (Stoffdach)

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf der langen Landebahn des Flughafens im Norden von Aguas Lindas (Madrugada) gefunden.

1963er Jengo Warden (Stoffdach)

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf den Straßen rund um Esperanza gefunden.

1963er Jengo Peccary (Hardtop)

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn parkend auf dem kleinen Parkplatz nordöstlich vom Plaza del Presidente in Esperanza gefunden.

1963er Jengo Warden (Hardtop)

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf den Straßen rund um Esperanza gefunden.

2012er KAG T.G.

Fundort: Dieser Wagen ist relativ leicht zu Beginn des Spiels zu bekommen, wenn euer Rang noch relativ niedrig ist. Dann könnt ihr ihn fast überall auf den Straßen fahrend oder parkend entdecken. Im Endgame mit hohem Rang ist es dann leider nahezu unmöglich ihn noch zu bekommen. Ich habe ihn parkend auf dem kleinen Parkplatz nordöstlich vom Plaza del Presidente in Esperanza gefunden.

Auf dem Parkplatz können potenziell viele unterschiedliche militärische Fahrzeuge spawnen. Damit der 2012er KAG T.G. erscheint, müsst ihr zunächst den Gesucht-Status erreichen, nur dann scheint er auftauchen zu können. Schnappt euch dafür am besten einen Panzer, fahrt um das Plaza herum und zerstört alle Fahrzeuge und tötet Soldaten, die euch in die Quere kommen. Überprüft dann zwischendurch immer den Parkplatz, bis der Wagen erscheint. Im folgenden Video seht ihr, wie ich den Hummer so letztendlich bekommen konnte.

2012er KAG T.G. CE

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn parkend nahe dem FND-Lagerhaus nordöstlich vom Catalina-Kamm in La Joya (El Este) entdeckt.

Omega-Force

Fundort: Gehört zum Blood-Dragon-Paket, das ihr als Besitzer der Season Pass automatisch erhaltet.

1967er Yuri 151 VERT

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf den Hauptstraßen bei Jardines Celestiales in Noventarmas (Valle de Oro) gefunden.

1967er Yuri 151 Transport

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf den Hauptstraßen bei Jardines Celestiales in Noventarmas (Valle de Oro) gefunden.

1967er Yuri 151 Strafvollzug

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe ihn auf den Hauptstraßen bei Jardines Celestiales in Noventarmas (Valle de Oro) gefunden.

1944er Petrov HS-100 „Señor Pinga“

Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Heavy Metal“ von Zenia Zayas. Dies ist die Folgemission der yaranischen Geschichte „Wind aus den Segeln“. Den Startpunkt seht ihr auf der Karte unterhalb.

1944er Petrov HS-100 „Karlito“

Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die Hauptmission „Harpune“ von Yelena in El Este.

Alle Hubschrauber (Helipad-Übergabe)

1952er Kaumbat R-25

Fundort: Von Beginn an bei der Helipad-Übergabe verfügbar.

1952er Kaumbat R-25 WSP

Fundort: Könnt ihr bei der FND-Basis „Cortina-Wetterstation“ in Costa del Mar (Madrugada) finden.

1968er Garin Vorona C

Fundort: Könnt ihr beim militärischen Sperrgebiet südlich vom Catalina-Kamm in La Joya (El Este) finden.

1968er Garin Vorona CT

Fundort: Dieser Hubschrauber ist etwas schwieriger zu bekommen. Begebt euch zum Plaza del Presidente südlich von Esperanza und erhöht euren Gesucht-Status, indem ihr Soldaten tötet und Fahrzeuge zerstört. Daraufhin sollte ein Hubschrauber dieses Typs erscheinen. Rüstet dann die Impro-Waffe „Zeusito“ aus und holt ihn mit einem gezielten EMP-Schuss vom Himmel, damit er nicht zerstört wird. Kapert ihn dann und bringt ihn zu einer Helipad-Übergabe. Die komplette Methode seht ihr auch im folgenden Video:

Avispa Gyrokopter (Improvisiert)

Fundort: Könnt ihr unter anderem im Versteck Bolero im Süden von Sierra Perdida (El Este) finden.

Alle Flugzeuge (Luftfahrt-Übergabe)

1946er Adjudicor LA-240

Fundort: Von Beginn an bei Luftfahrt-Übergabe-Punkten verfügbar.

1946er Adjudicor LA-240 CE

Fundort: Dieses Flugzeug benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Düsende Doppeldecker“ nördlich von Bosque de Palma in Lozanía (Madrugada). Beendet das Rennen und bringt das Flugzeug anschließend zur Luftfahrt-Übergabe.

1946er Adjudicor LA-240 NPLM

Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die Hauptmission „Montero-Justicia“ von Espada in Madrugada.

Angelito FW Turbo

Fundort: Könnt ihr geparkt beim Versteck Guaracha in La Joya (El Este) finden.

Alle Boote (Seefahrt-Übergabe)

1998er Sokudo Aquablast

Fundort: Dieses Jetski benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Internationale Gewässer-Staffel“ südwestlich von Parque Serpentino in Costa del Mar (Madrugada). Beendet das Rennen und scannt anschliend das Jetski.

1998er Sokudo Aquablast „Water Foul“

Fundort: Könnt ihr beim Versteck Descarga nördlich in Barrial (Valle de Oro) finden.

1974er Reina Rocinante-M „Desnuda“

Fundort: Könnt ihr am Flussufer südöstlich vom Valle de Fernando in Conuco (El Este) finden.

1974er Reina Rocinante-M „Durmiente“

Fundort: Könnt ihr am Flussufer beim Valle de Fernando nahe der Casa Rivera in Conuco (El Este) finden.

1974er Reina Rocinante-M „Corredor“

Fundort: Könnt ihr in den Gewässern östlich vor der Küste von Bahía Dorada in La Joya (El Este) finden.

1974er Reina Rocinante-M

Fundort: Könnt ihr am Flussufer bei den Isabel Steppes in Conuco (El Este) finden.

1974er Reina Rocinante-M „Madera“

Fundort: Könnt ihr in den Gewässern östlich vor der Küste von Bahía Dorada in La Joya (El Este) finden.

1974er Reina Rocinante-M „Estaño“

Fundort: Könnt ihr bei der Anlegestelle Dorada an der Küste östlich der Bahía Dorada in La Joya (El Este) finden.

ALHV-2 (Luftkissenboot)

Fundort: Dieses Fahrzeug benutzt ihr automatisch beim Gran-Premio-Rennen „Wandeln auf dem Wasser“ direkt nördlich vom Basis-Camp in Valle de Oro. Beendet das Rennen und scannt das Fahrzeug anschließend.

2001er Salacia RHIB Z-600 „Gator“

Fundort: Könnt ihr nahe des Bootpunkts beim Libertad-HQ finden.

2001er Salacia RHIB Z-600 MI

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe das Boot bei der Anlegestelle vom Flughafen Gabriel Castillo in La Joya (El Este) gefunden.

1989er FND CPC-2700 „Enforcer“

Fundort: Kann bei der Anlegestelle im Südosten von Esperanza gefunden werden.

Avispa Gyrokopter (Improvisiert)

Fundort: Könnt ihr unter anderem im Versteck Bolero im Süden von Sierra Perdida (El Este) finden.

Alle Pferde (Pferde-Übergabe)

La Palmera

Fundort: Von Beginn an bei Pferde-Übergabe-Punkten verfügbar.

Untersatz des Vaqueros

Fundort: Gehört zum Vaquero-Paket. Bekommt ihr als Kunde von Amazon Prime als Teil des Prime-Gaming-Programms von Far Cry 6.

Madrugadaner

Fundort: Kann überall in Yara auftauchen. Ich habe eine Herde Madrugadaner nahe dem Bohrstandort A von McKay Global beim Catalina-Kamm in La Joya (El Este) gefunden.

Spanischer Marchador

Fundort: Diese Pferde werden von Soldaten des Regimes benutzt und ihr könnt sie nicht scannen, sondern ihr müsst sie zur Pferde-Übergabe bringen. Sie können überall in Yara auftauchen. Ich habe ein solches Pferd auf der Insel westlich von Esperanza gefunden.

Yaranische Girasol

Fundort: Könnt ihr nahe der Pferde-Übergabe-Punkte nordwestlich der Sombreado-Schlucht in Conuco (El Este) finden.

Mogote-Zebra

Fundort: Bekommt ihr als Abschlussbelohnung für die Hauptmission „Die Ketten brechen“ in Valle de Oro.

El Unicornio (Einhorn)

Fundort: Abschlussbelohnung für die Schatzsuche „Süße Fünfzehn“. Im Video unterhalb seht ihr den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche.

Habt ihr noch Probleme, bestimmte Fahrzeuge in Far Cry 6 zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig!

