Im Sondereinsatz „Los Tres Santos“ in Far Cry 6 könnt ihr erneut einen Schlüssel und ein Geheimversteck mit einer Kiste finden, die euch mit 400 Monedas belohnt. An dieser Stelle zeigen wir euch den Fundort des Schlüssels und Verstecks mit der Truhe.

Far Cry 6 Facts

Fundort von Schlüssel & Geheimversteck in Los Tres Santos (Far Cry 6)

Nach Mesozoico, Maceo und Cocodrilo ist Los Tres Santos der vierte Sondereinsatz in Far Cry 6. Und auch hier könnt ihr einen Schlüssel einsammeln und damit eine Kiste mit Monedas öffnen. Den Schlüssel findet ihr dabei auf einem kleinen Friedhof im Westen und die Kiste nur unweit davon entfernt in einer Turmruine zentral auf der Karte. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort von Schlüssel und Kiste ganz genau:

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte von Kiste und Schlüssel ebenfalls markiert:

In Los Tres Santos müsst ihr für den Schlüssel nicht erst in den Bereich des Missionsziels vorrücken. Der Schlüssel befindet sich nämlich bereits beim Friedhof, an dem ihr als erstes im Westen vorbeikommt. Hier liegt der Schlüssel zu TTE. Campos‘ Versteck in einem der Kammern des großen Steinregals.

Verlasst nun den Friedhof über das Tor im Norden und nehmt hier die Seilrutsche hinüber zur Turmruine im Zentrum der Karte. In der Ruine befindet sich das Geheimversteck mit der Kiste, bei der ihr den Schlüssel einsetzen könnt.

Als Belohnung erhaltet ihr 400 Monedas, die ihr für neue Items auf dem Schwarzmarkt bei Lola ausgeben könnt. Hier gibt es regelmäßig neue Waffen und Outfits, die ihr kaufen könnt. Wenn ihr zudem das erste Mal eine Kiste in einem Sondereinsatz öffnet, schaltet ihr mit „Verstecktes Geld“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 frei.

Habt ihr noch Probleme, Schlüssel oder Kiste im Sondereinsatz „Los Tres Santos“ zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!