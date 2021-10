In Far Cry 6 gibt es über 100 verschiedene Rüstungsteile, die ihr finden könnt. Diese bringen alle passive Eigenschaften mit, die Dani stärken. Zudem könnt ihr Sets aus Outfits für den passenden Look komplettieren. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte, Eigenschaften und Bilder aller Kleidungsstücke im Spiel.

Far Cry 6 Facts

Sämtliche Kleidung in Far Cry 6 finden

Im Spielverlauf könnt ihr Dani mit Kleidung für fünf verschiedene Slots (Kopf, Torso, Beine, Handgelenk, Füße) ausrüsten. Jedes Outfit-Teil gibt euch dabei einen passiven Bonus, der beispielsweise euren Schutz vor einer bestimmten Schadensart stärkt.

Zudem gibt es ganze Kleidungssets, die ihr vervollständigen könnt. Allerdings geben sie euch keinen Set-Bonus, sondern haben nur einen optischen Effekt. Ihr könnt also beliebig Rüstungen verschiedener Sets kombinieren und müsst dabei nicht den Verlust eines Set-Bonus befürchten.

Hinweis: Far Cry 6 besitzt das Transmog-Feature. In der Detailansicht jedes Outfit-Teils könnt ihr über das Menü links unten das Aussehen eines anderen Kleidungsstück auswählen, ohne die Eigenschaften eures ausgerüsteten Outfits-Teils zu verlieren.

Die meisten Rüstungsteile haben keinen festen Fundort, sondern ihr findet sie zufällig in Libertad-Kisten (blau-weiße Truhen). Am einfachsten bekommt ihr sie, wenn ihr die Lager-Einrichtung „Bandidos-Kaserne“ bis auf Stufe 3 ausbaut. Bei jeder Stufe werden dann höherwertige Rüstungsteile zum Kauf mit Pesos freigeschaltet, die ihr sonst nur in den Libertad-Kisten finden könntet. Da ihr vor allem im Endgame Unmengen an Pesos mit den Bandido-Missionen verdienen könnt, könnt ihr euch die Outfits also ruhig auch kaufen.

15 Outfit-Teile findet ihr durch das Öffnen der Criptograma-Kisten. Diese gehören mit zu den besten Rüstungen in Far Cry 6. Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte alle dieser Kisten:

Eine paar Kleidungsstücke bekommt ihr auch automatisch in der Story, von bestimmten Schatzsuchen, der Jagd nach mythischen Tieren oder durch das Bauen der Fischerhütte.

Hinweis: Es gibt im Spiel zwei verpassbare Kleidungsstücke. Dabei handelt es sich um die Es gibt im Spiel zwei verpassbare Kleidungsstücke. Dabei handelt es sich um die Schuhe „2020er Victoria Fly Seeby“ und den Handgelenk-Schutz „Kanadier, was?“ . Achtet hier auf die entsprechenden Hinweise weiter unten in diesem Guide.

Im folgenden zeigen wir euch alle Kleidungssets und besonderen Rüstungsteile mit ihren Bildern, Fundorten und Eigenschaften.

Casual-Set (Häftlings-Kleidung)

Casual-Set (∗1) Häftlingshemd: Keine Boni Häftlingsjeans: Keine Boni Häftlingstreter: Keine Boni Häftlings-Rosenkranz: Keine Boni

Fundort: Von Beginn an verfügbar.

Munitions-Set

Munitions-Set (∗1-2) Munitions-Helm: Die Verteidigung gegen Weichziel-, Spreng- und panzerbrechende Munition wird leicht erhöht. Munitions-Trikot: Die Verteidigung gegen Weichziel-, Spreng- und panzerbrechende Munition wird leicht erhöht. Munitions-Hose: Ihr könnt etwas mehr Seitenwaffenmunition bei euch tragen. Munitions-Stiefel: Ihr bewegt euch schneller beim Nachladen. Munitions-Armband: Ihr erhaltet zusätzliche Seitenwaffenmunition.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Plünderer-Set (Schmarotzer-Kleidung)

Plünderer-Set (∗1-2) Schmarotzer-Helm: Ihr könnt Behälter durch Wände hindurch markieren. Schmarotzer-Mantel: Ihr erhaltet zusätzliche Herstellungsmaterialien. Schmarotzer-Jeans: Geschütze und Fahrzeuge werden automatisch repariert, wenn ihr in ihnen sitzt. Schmarotzer-Schuhe: Gegenstände in der Nähe werden automatisch eingesammelt, wenn ihr in einem Fahrzeug sitzt. Schmarotzer-Handschuhe: Munition und Pesos von toten Soldaten werden aus größerer Entfernung eingesammelt.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Durchschlagsschutz-Set (Krawall-Kleidung)

Durchschlagsschutz-Set (∗2) Krawall-Helm: Die Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird erhöht. Krawall-Weste: Die Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird erhöht. Krawall-Hose: Die Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird erhöht. Krawall-Stiefel: Ihr werdet von Nahkampfangriffen nicht mehr niedergeschlagen. Krawall-Handschuhe: Ihr richtet mehr Schaden bei Luftfahrzeugen an.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Brandstifter-Set (Fuego-Kleidung)

Brandstifter-Set (∗2) Fuego-Helm: Die Verteidigung gegen Feuer wird erhöht. Fuego-Mantel: Die Verteidigung gegen Feuer wird erhöht. Fuego-Hose: Die Verteidigung gegen Feuer wird erhöht. Fuego-Stiefel: Der Widerstand gegen Feuerschaden wird nach dem Rutschen erhöht. Fuego-Fäustlinge: Wenn ihr brennt, werden die Flammen automatisch gelöscht.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Gift-Set (Schutzkleidung)

Gift-Set (∗2) Schutzmaske: Schützt eure Augen vor Gift. Schutzanzug: Die Verteidigung gegen Gift wird erhöht. Schutzhose: Die Verteidigung gegen Gift wird erhöht. Schutzanzugschuhe: Ihr bewegt euch schneller, wenn ihr vergiftet seid. Schutzhandschuhe: Die Verteidigung gegen Gift wird erhöht.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Sanitäts-Set (Straßenchirurg-Kleidung)

Sanitäts-Set (∗2-3) Straßenchirurg-Helm: Nach dem Verarzten wird die allgemeine Verteidigung erhöht. Straßenchirurg-Weste: Ihr könnt die Fähigkeit „Verarzten“ häufiger einsetzen. Straßenchirurg-Kittel: Eure allgemeine Verteidigung erhöht sich nach Verwendung einer Gesundheitsinjektion. Straßenchirurg-Treter: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird nach dem Verarzten erhöht. Straßenchirurg-Handschuhe: Die Gesundheitsregeneration setzt früher nach erlittenem Schaden ein.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Bewegungs-Set (Parkour-Kleidung)

Bewegungs-Set (∗1-2) Parkour-Kappe: Eure maximale Ausdauer erhöht sich. Parkour-Hoodie: Eure Ausdauer regeneriert sich schneller. Parkour-Shorts: Ihr bewegt euch nach dem Rutschen viel schneller. Parkour-Treter: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht. Parkour-Armband: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht, wenn eure Waffe im Holster steckt.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Weichziel-Set

Weichziel-Set (∗2-3) Weichziel-Helm: Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird erhöht. Weichziel-Weste: Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird erhöht. Weichziel-Slacks: Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird erhöht. Weichziel-Stiefel: Eure maximale Ausdauer erhöht sich. Weichziel-Handschuhe: Eure allgemeine Verteidigung wird erhöht, wenn ihr durch ein Visier blickt.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Spreng-Set (Impact-Kleidung)

Spreng-Set (∗1-2) Impact-Helm: Die Verteidigung gegen Explosionen wird erhöht. Impact-Weste: Die Verteidigung gegen Explosionen wird erhöht. Impact-Hose: Die Verteidigung gegen Explosionen wird erhöht. Impact-Stiefel: Stolperdrähte werden entschärft, wenn ihr auf sie tretet. Impact-Handschuhe: Drückt die R1/RB-Taste während eines Machetenkills, um eine Granate am Feind scharf zu machen.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Tarnungs-Set (Dark-Tech-Kleidung)

Tarnungs-Set (∗3) Dark-Tech-Maske: Überwachungskameras und feindliche Auto-Geschütze brauchen länger, um euch zu entdecken. Dark-Tech-Hoodie: Es dauert länger, bis ihr entdeckt werdet, ohne dabei das Misstrauen von Soldaten zu beeinflussen. Dark-Tech-Hose: Ihr bewegt euch leiser. Dark-Tech-Stiefel: Ihr bewegt euch schneller, wenn ihr geduckt seid. Dark-Tech-Handschuhe: Wurfmesser und -äxte treffen Ziele automatisch.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden. Nur die Dark-Tech-Maske bekommt ihr ausschließlich als Belohnung für die Schatzsuche „Die vermisste Muse“. Die Lösung der Schatzsuche zeigen wir euch im Video unterhalb.



Technik-Set (Techmaster-Kleidung)

Technik-Set (∗3-4) Techmaster-Kappe: Wenn ihr Gegner mit einem Hilfsmittel tötet, werden zusätzliche Gegner markiert. Techmaster-Weste: Ihr könnt mehr Annäherungshilfsmittel und C4 tragen. Techmaster-Hose: Annäherungssprengstoff und C4 fügen mehr Schaden zu. Techmaster-Stiefel: Ihr löst nicht länger gegnerische Annäherungsminen aus. Erdungsarmband: Alarme werden schneller deaktiviert und ihr könnt Alarmanlagen sabotieren, indem ihr die Dreieck/Y-Taste gedrückt haltet.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Scharfschützen-Set

Scharfschützen-Set (∗3) Scharfschützen-Brille: Bei tödlichen Kopfschüssen erhaltet ihr Munition zurück. Scharfschützen-Jacke: Ihr könnt den Atem länger anhalten. Scharfschützen-Hose: Ihr könnt mehr Scharfschützenmunition tragen. Scharfschützen-Schuhe: Eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich, nachdem ihr mit einem Kopfschuss getötet habt. Scharfschützen-Handschuhe: Die Waffenbewegung wird verringert.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Jagd-Set (Fallensteller-Kleidung)

Jagd-Set (∗3-4) Fallensteller-Kappe: Ihr könnt beim Bogenschießen länger den Atem anhalten. Fallensteller-Weste: Tiere greifen nur Gegner und nicht euch an. Fallensteller-Hose: Eure Verteidigung gegen Tiere wird stark erhöht. Fallensteller-Stiefel: Ihr bewegt euch leiser, nachdem ihr mit Pfeil und Bogen getötet habt. Fallensteller-Armschutz: Ihr richtet ein bisschen mehr Schaden gegen markierte Gegner an.

Fundorte: Alle 5 Outfit-Teile findet ihr in bestimmten Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen) von Yara. Wo genau ihr das Fallensteller-Outfit finden könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide. Schaut alternativ ins Video unterhalb.

Angel-Set

Angel-Set (∗2-3) Anglermütze: Der Fischfang-Radius erhöht sich. Anglerweste: Ihr werdet beim Angeln nicht mehr von Raubtieren angegriffen. Anglerhose: Ihr plündert zusätzliches Fischfleisch. Anglersandalen: Eure Schwimmgeschwindigkeit wird erhöht. Anglerhandschuhe: Die Einholgeschwindigkeit der Angelrute erhöht sich.

Fundort: Ihr erhaltet alle 5 Outfit-Teile, wenn ihr die Fischerhütte baut und bis auf die maximale Stufe 3 verbessert. Bei jeder neuen Stufe erhaltet ihr dann weitere Outfit-Teile.

Paria-Set (Häftlingskleidung)

Paria-Set (∗3) Häftlingsschal: Ihr könnt alarmierte Gegner auch von vorne mit Takedowns erledigen. Häftlings-Shirt: Ihr erhaltet zusätzliches Benzin, Metall und Medizin. Häftlingshose: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird stark erhöht, aber ihr bewegt euch etwas lauter. Häftlings-Slipper: Ihr bewegt euch viel schneller, nachdem ihr Pesos erbeutet habt. Häftlings-Wickel: Drückt während eines Machetenkills die L2/LT-Taste, um die Seitenwaffe des Gegners auszurüsten und dann mit der R2/RT-Taste auf weitere Gegner zu schießen.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Tier-Set (Primal-Kleidung)

Tier-Set (∗3) Primal-Maske: Tiere in der Nähe werden automatisch markiert. Primal-Weste: Ihr könnt euch Tieren weiter nähern, bevor sie angreifen. Primal-Hose: Ihr könnt mehr Pfeile tragen. Primal-Stiefel: Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird sehr erhöht, nachdem ihr ein Tier getötet habt. Primal-Armschutz: Die Ausbeute an Tierfleisch wird verbessert.

Fundort: Ihr erhaltet alle 5 Outfit-Teile, wenn ihr die mythischen Tiere jagt und ihre Jagdtrophäen gegen die einzelnen Outfit-Teile bei der Jagdhütte eintauscht. Im Video unterhalb zeigen wir euch die Fundorte aller mythischen Tiere.

Anführer-Set (Revolutionärs-Kleidung)

Anführer-Set (∗3-4) Revolutionärs-Barett: Der Schaden von Kopfschüssen erhöht sich. Revolutionärs-Weste: Die Verteidigung gegen Weichziel-, Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Revolutionärs-Hose: Die Gesundheitsregeneration setzt früher nach erlittenem Schaden ein. Revolutionärs-Stiefel: Ihr bewegt euch schneller, nachdem ihr Schaden erlitten habt. Revolutionärs-Handschuhe: Verarzten ist sehr viel schneller wieder verfügbar.

Fundort: Ihr erhaltet alle 5 Outfit-Teile automatisch gegen Ende der Story während der Hauptmission „Die Schlacht um Esperanza“.

Spezialeinheiten-Set (Infiltrieren & Säubern)

Spezialeinheiten-Set (∗3) Headset „Infiltrieren & Säubern“: Wenn ihr Gegner mit einem Hilfsmittel tötet, werden zusätzliche Gegner markiert. Infiltrieren & Säubern-Weste: Ihr könnt mehr ferngesteuerte Hilfsmittel tragen. Infiltrieren & Säubern-Hose: Ihr könnt mehr Maschinenpistolen-Munition tragen. Infiltrieren & Säubern-Stiefel: Ihr bewegt euch nachts viel leiser. Infiltrieren & Säubern-Handschuhe: Euer Waffenmagazin wird nach Takedowns aufgefüllt.

Fundort: Ihr könnt alle 5 Outfit-Teile im Schwarzmarkt-Menü von Lola (NPC für Sondereinsätze in den Basis-Camps) kaufen. Jedes Teil kostet euch 400 Monedas.

Vaquero-Set

Vaquero-Set (∗3) Vaquero-Hut: Die Waffenbewegung wird verringert. Vaquero-Weste: Eure Ausdauer regeneriert sich viel schneller. Vaquero-Hose: Ihr könnt wesentlich mehr Seitenwaffenmunition bei euch tragen. Vaquero-Stiefel: Ihr bewegt euch tagsüber viel leiser. Vaquero-Armband: Eure allgemeine Verteidigung wird erhöht, wenn ihr durch ein Visier blickt.

Fundort: Alle 5 Outfit-Teile sind Teil des Prime-Gaming-Programms von Far Cry 6. Als Prime-Kunde könnt ihr euch hier das Vaquero-Paket kostenlos abholen.

Triada-Set

Triada-Set (∗3-4) Ídas Zeichen: Hebt bei Nacht Verbündete, Gegner und Tiere hervor. Oluwas Herz: Ihr bewegt euch leiser. Okús Erlösung: Der Waffenschaden gegen Gegner unter euch erhöht sich. Mimo Abosis Trugbild: Ihr bewegt euch leiser. Ewiger Tanz: Wurfmesser und -äxte fügen mehr Schaden zu.

Fundort: Alle 5 Outfit-Teile könnt ihr während der Suche nach den 3 Triada-Relikten finden. Je ein Teil findet ihr in Truhen neben den Relikten und die letzten beiden Teile in den beiden Truhen in der Oluwa-Höhle, wo ihr die gefundenen Relikte platzieren müsst. Im Video unterhalb seht ihr die genauen Fundorte.

Chemie-Comandante-Set

Die einzelnen Outfit-Teile dieses Sets bekommt ihr durch das Absolvieren der einzelnen Sondereinsätze bei NPC Lola. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Guides sind noch nicht alle Sondereinsätze im Spiel verfügbar. Sobald das Set vollständig ist, findet ihr Infos dazu an dieser Stelle.

Brandstifter-Set MK II (Fuego-Kleidung)

Brandstifter-Set MK II (∗3-4) Fuego-Helm MK II: Ihr verursacht mehr Waffenschaden bei brennenden Gegnern. Fugeo-Mantel MK II: Die Verteidigung gegen Feuer und Gift wird erhöht. Fuego-Hose MK II: Die Verteidigung gegen Feuer wird stark erhöht. Fuego-Stiefel MK II: Die Verteidigung gegen Feuer wird stark erhöht. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird leicht verringert. Fuego-Fäustlinge MK II: Die Verteidigung gegen Feuer wird stark erhöht.

Fundort: Alle 5 Outfit-Teile bekommt ihr als Belohnung aus Criptograma-Kisten. Im verlinkten Guide zeigen wir euch die genauen Fundorte.

Weichziel-Set MK II

Weichziel-Set MK II (∗3-4) Weichziel-Helm MK II: Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird stark erhöht. Weichziel-Weste MK II: Die Verteidigung gegen Weichziel- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Weichziel-Slacks MK II: Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird stark erhöht. Weichziel-Stiefel MK II: Die Verteidigung gegen Weichzielgeschosse wird stark erhöht. Eure Bewegungen werden etwas lauter. Weichziel-Handschuhe MK II: Das Nachladetempo wird nach Kopfschuss-Kills erhöht.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Durchschlagsschutz-Set MK II (Krawall-Kleidung)

Durchschlagsschutz-Set MK II (∗3-4) Krawall-Helm MK II: Die Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird stark erhöht. Krawall-Weste MK II: Die Verteidigung gegen Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Krawall-Hose MK II: Die Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird stark erhöht. Krawall-Stiefel MK II: Die Verteidigung gegen panzerbrechende Munition wird stark erhöht. Das Bewegungstempo wird leicht verringert. Krawall-Handschuhe MK II: Der Nahkampfschaden wird erhöht.

Fundort: Alle 5 Outfit-Teile bekommt ihr als Belohnung aus Criptograma-Kisten. Im verlinkten Guide zeigen wir euch die genauen Fundorte.

Spreng-Set MK II (Impact-Kleidung)

Spreng-Set MK II (∗3-4) Impact-Helm MK II: Die Verteidigung gegen Explosionen wird stark erhöht. Impact-Weste MK II: Die Verteidigung gegen Spreng- und Weichzielgeschosse wird erhöht. Impact-Hose MK II: Die Verteidigung gegen Explosionen wird stark erhöht. Impact-Stiefel MK II: Die Verteidigung gegen Explosionen wird stark erhöht, aber die maximale Ausdauer etwas reduziert. Impact-Handschuhe MK II: Die Verteidigung gegen selbst ausgelöste Explosionen wird stark erhöht.

Fundorte Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Gift-Set MK II (Schutzkleidung)

Gift-Set MK II (∗3-4) Schutzmaske MK II: Die Verteidigung gegen Gift wird stark erhöht. Schutzanzug MK II: Die Verteidigung gegen Gift und Feuer wird erhöht. Schutzhose MK II: Die Verteidigung gegen Gift wird stark erhöht. Schutzanzugschuhe MK II: Die Verteidigung gegen Gift wird stark erhöht, aber eure Bewegungen sind etwas lauter. Schutzhandschuhe MK II: Ihr richtet mehr Schaden mit Waffen gegen vergiftete Gegner an.

Fundort: Alle 5 Outfit-Teile bekommt ihr als Belohnung aus Criptograma-Kisten. Im verlinkten Guide zeigen wir euch die genauen Fundorte.

Blood-Dragon-Set (Cyber-Kleidung)

Blood-Dragon-Set (∗3-4) Cyber-Auge: Gegner in der Nähe werden nach Takedown-Kills markiert. Cyber-Jacke: Die Verteidigung gegen Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Cyber-Hose: Ihr könnt mehr Scharfschützenmunition tragen. Cyber-Stiefel: Ihr bewegt euch schneller, nachdem ihr Schaden erlitten habt. Cyber-Hände: Die Waffenbewegung wird stark verringert.

Fundort: Alle 5 Outfit-Teile sind Teil des Blood-Dragon-Pakets, welches ihr automatisch als Besitzer vom Season Pass erhaltet.

Fuerza Béisbol

Fuerza Béisbol (∗3): Ihr richtet mehr Schaden bei Landfahrzeugen an.

Ihr richtet mehr Schaden bei Landfahrzeugen an. Fundort Zufällige Beute aus Libertad-Kisten (Blau-weiße Truhen). Kann bei ausgebauter Lagereinrichtung „Bandidos-Kaserne“ für yaranische Pesos gekauft werden.



Señor-Sonrisa-Maske

Señor-Sonrisa-Maske (∗4): Die Verteidigung gegen Weichziel-, Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht.

Die Verteidigung gegen Weichziel-, Spreng- und panzerbrechende Munition wird erhöht. Fundort: Erhaltet ihr automatisch in der Story während der Hauptmission „Diesel-Daisy“ in der Region Madrugada.

Love it when you call me

Love it when you call me (∗3): Ihr erhaltet Pesos, wenn ihr Zivilisten befreit.

Ihr erhaltet Pesos, wenn ihr Zivilisten befreit. Fundort: Abschlussbelohnung für die yaranische Geschichte „Big Papi im kleinen Yara“. Nähert euch dem Startpunkt der Mission im Süden der Isla Del Duende im Bezirk Barrial der Region Valle de Oro. Ihr bekommt dann einen Anruf und die Mission wird euch auf der Karte markiert.

Moto-Urbano-Jacke

Moto-Urbano-Jacke (∗3): Eure Ausdauer regeneriert sich viel schneller.

Eure Ausdauer regeneriert sich viel schneller. Fundort: Könnt ihr im Schwarzmarkt-Menü von Lola (NPC für Sondereinsätze in den Basis-Camps) kaufen. Sie kostet euch 500 Monedas.

2020er Victoria Fly „Seeby“

2020er Victoria Fly „Seeby“ (∗3): Die Verteidigung gegen Explosionen wird erhöht, aber das Bewegungstempo verringert.

Die Verteidigung gegen Explosionen wird erhöht, aber das Bewegungstempo verringert. Fundort: Könnt ihr während der yaranischen Geschichte „Danke für die Likes“ erhalten, nachdem CBSavage im Verlauf durch eine Explosion gestorben ist. Hebt die Schuhe dann vom Boden auf. Lasst ihr die Schuhe liegen und schließt die Nebenmission ab, werdet ihr sie verpassen. Den Startpunkt der Mission seht ihr auf der Karte unterhalb.

Kanadier, was?

Kanadier, was? (∗3): Ihr erhaltet Pesos, wenn ihr Gegner mit Gift tötet.

Ihr erhaltet Pesos, wenn ihr Gegner mit Gift tötet. Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die Hauptmission „Deportiert“ in El Este, sofern ihr am Ende McKay tötet und nicht leben lasst. Lasst ihr ihn leben, ist dieses Outfit-Teil verpassbar.

15 Wünsche

15 Wünsche (∗3): Ihr erhaltet Pesos von Gegnern, die ihr mit einem Takedown tötet.

Ihr erhaltet Pesos von Gegnern, die ihr mit einem Takedown tötet. Fundort: Erhaltet ihr als Abschlussbelohnung für die Schatzsuche „Von Hand zu Hand“. Im Video unterhalb seht ihr den Startpunkt und die Lösung dieser Schatzsuche.

Hamilton Khaki Field

Hamilton Khaki Field (∗3): Eure allgemeine Verteidigung wird stark erhöht, wenn ihr sprintet.

Eure allgemeine Verteidigung wird stark erhöht, wenn ihr sprintet. Fundort: Erhaltet ihr automatisch in der Story nach Abschluss der Hauptmission „Friss oder Stirb“.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).