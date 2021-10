In der Schatzsuche „Hat mir ein Vögelchen gezwitschert“ sollt ihr Pelikan Danilo zu einem Versteck folgen, wo ihr am Ende das Sturmgewehr AR-C als Belohnung erhaltet. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche in unserem Walkthrough mit Video.

Lösung für „Hat mir ein Vögelchen gezwitschert“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Hat mir ein Vögelchen gezwitschert“ könnt ihr direkt westlich vor dem Patriotas-Gipfel, dem Basis-Camp in El Este, starten. Lest hier die Notiz vor dem Grab am Boden, um sie zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Hat mir ein Vögelchen gezwitschert“:

Danilo folgen und Sturmgewehr AR-C finden

Bei dieser Schatzsuche müsst ihr zunächst rechts Pelikan Danilo mit Fischen füttern. Daraufhin wird er losfliegen und ihr müsst ihm mit eurem Wingsuit folgen. Habt ihr diesen noch nicht freigeschaltet, zeigen wir euch im verlinkten Guide den Fundort.

Achtet darauf, euch nie zu weit von Danilo zu entfernen, denn sonst scheitert die Schatzsuche und ihr müsst erneut starten. Er wird zwischendurch immer mal wieder an verschiedenen Orten landen. Ihr müsst ihn dann jedes Mal erneut füttern, damit er weiter zum nächsten Ort fliegt.

Zuerst landet er auf dem Dach der Finca Roxas . Füttert ihn und steigt dann direkt auf das Quad Bike vor der Finca, die Verfolgung geht mit diesem Fahrzeug weiter.

. Füttert ihn und steigt dann direkt auf das vor der Finca, die Verfolgung geht mit diesem Fahrzeug weiter. Als nächstes fliegt er zur Finca Sotomayor . Füttert ihn hier bei der Schubkarre am Abhang rechts, damit er weiterfliegt. Ihr müsst nun wieder euren Wingsuit für die Verfolgung benutzen.

. Füttert ihn hier bei der Schubkarre am Abhang rechts, damit er weiterfliegt. Ihr müsst nun wieder euren für die Verfolgung benutzen. Nun wird er bei einer Ruine am Strand landen. Schwingt euch nach dem Füttern direkt auf das Jetski im Wasser, um die Verfolgung aufzunehmen.

Danilo wird zum Schluss auf einer der kleinen Inseln im Süden vor Sierra Perdida landen. Hier seht ihr schon die Schatzstruhe, allerdings benötigt ihr einen Schlüssel. Füttert Danilo also ein letztes Mal, damit er euch den Fischaroma-Schlüssel überlässt.

Öffnet damit die Schatztruhe, um die Schatzsuche abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr den Talisman „Trogon“ und das Sturmgewehr AR-C, welches ihr mit vielen Mods anpassen könnt.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Hat mir ein Vögelchen gezwitschert“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

