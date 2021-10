Das Fallensteller-Set ist kein gewöhnliches Outfit in Far Cry 6, da ihr die einzelnen Teile nicht wie die meisten anderen Kleidungsstücke in der Bandidos-Kaserne kaufen könnt. Stattdessen müsst ihr bestimmte Libertad-Kisten öffnen. Deren Fundorte zeigen wir euch auf der Karte und im Video.

Alle 5 Fundorte für das Fallensteller-Outfit im Video (Far Cry 6)

Die meisten Outfits in Far Cry 6 bekommt ihr zufällig durch das Öffnen von Libertad-Kisten oder wenn ihr sie in der Bandidos-Kaserne kauft. Ausnahme bildet hier das Fallensteller-Set, dessen Teile in ganz bestimmten Libertad-Kisten zu finden sind. Alle Fundorte für das Fallensteller-Outfit seht ihr im folgenden Video:

Das Fallensteller-Set ist besonders für die Jagd nach Tieren geeignet oder wenn ihr viel mit Bögen spielt. In Kombination mit Amigo Boom Boom ist es besonders stark, da ihr dann auch bei durch Boom Boom markierten Feinden mehr Schaden verursacht. Die genauen Eigenschaften vom Fallensteller-Set sehen wie folgt aus:

Fallensteller-Kappe: Ihr könnt beim Bogenschießen länger den Atem anhalten.

Ihr könnt beim Bogenschießen länger den Atem anhalten. Fallensteller-Weste: Tiere greifen nur Gegner und nicht euch an.

Tiere greifen nur Gegner und nicht euch an. Fallensteller-Hose: Eure Verteidigung gegen Tiere wird stark erhöht.

Eure Verteidigung gegen Tiere wird stark erhöht. Fallensteller-Stiefel: Ihr bewegt euch leiser, nachdem ihr mit Pfeil und Bogen getötet habt.

Ihr bewegt euch leiser, nachdem ihr mit Pfeil und Bogen getötet habt. Fallensteller-Armschutz: Ihr richtet ein bisschen mehr Schaden gegen markierte Gegner an.

Die Fundorte der einzelnen Outfit-Teile zeigen wir euch zusätzlich genauer auf den folgenden Kartenauschnitten und Screenshots.

Fallensteller-Kappe

Region: Madrugada

Bezirk: Costa Del Mar

Fundort: Beim Schiffswrack unter Wasser südlich vom Leuchtturm Lucero.

Fallensteller-Weste

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Fundort: Beim Schiffswrack unter Wasser westlich vor der Küste von Aguas Lindas.

Fallensteller-Hose

Region: Valle de Oro

Bezirk: Balaceras

Fundort: Beim Schiffswrack unter Wasser südlich vor dem Nationalpark Ciénaga Nublada.

Fallensteller-Stiefel

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Fundort: Rechts vor dem halb versunkenen Haus unter Wasser beim Stausee von Halcón.

Fallensteller-Armschutz

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Fundort: Vor dem Schiffswrack bei den Felsen nördlich der Bahía Tormentosa.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen beim Finden des Fallensteller-Sets in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!

