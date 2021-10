Auf der GDP-Bohrinsel in Far Cry 6 gibt es eine Waffenkiste in einem Container. Allerdings versperrt ein anderer Container an einem Kran hängend den Zugang dazu. An dieser Stelle zeigen wir euch, wo ihr den Schalter für den Kran findet, um an die einzigartige Schrotflinte „Überlader“ zu gelangen.

So öffnet ihr den Container auf der GDP-Bohrinsel (Far Cry 6)

Wenn ihr alle einzigartigen Waffen in Far Cry 6 sammeln wollt, werdet ihr unweigerlich auch an der Waffenkiste auf der GDP-Bohrinsel ganz im Nordwesten von Yara vorbeikommen. Diese ist jedoch nicht so leicht zu erreichen, da sie in einem Container versteckt ist, der scheinbar unzugänglich ist.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr den Container mit Hilfe des Krans öffnen könnt:

Vor dem Eingang zum Container steht ein weiterer kleinerer Container, der an einem Kran befestigt ist. Irgendwie müsst ihr diesen Kran nach oben bewegen, damit ihr in den Innenraum zur Kiste gelangt. Dafür müsst ihr einen bestimmten Schalter an anderer Stelle betätigen.

Den Schalter findet ihr in dem kleinen Kontrollraum in der südwestlichen Ecke der Bohrinsel. Auf dem folgenden Bild seht ihr genau wo:

Vor dem Fenster des Kontrollraums findet ihr dann die Konsole mit dem Schalter, der den Kran aktiviert und den kleinen Container anhebt.

Nun könnt ihr zurück zum Container gehen und ihn endlich betreten. In der Waffenkiste findet ihr übrigens die einzigartige Schrotflinte Überlader. Diese besitzt einen Schalldämpfer und gehört generell zu den besten Schrotflinten im Spiel.

Im Container findet ihr übrigens noch jede Menge andere Lager-Ressourcen für das Craften von Lager-Einrichtungen. Habt ihre noch Fragen oder Probleme beim Öffnen des Containers auf der GDP-Bohrinsel? Dann schreibt es uns in den Kommentaren und helft euch auch gegenseitig.