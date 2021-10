In Far Cry 6 könnt ihr weit über 100 Waffen finden, da ist für jede Situation die richtige Knarre dabei. Hinzu kommen die einzigartigen Waffen mit besonderen Eigenschaften. In diesem Guide bekommt ihr eine Waffenliste mit allen Fundorten und wir verraten euch die unserer Meinung nach besten Waffen für jede Kategorie.

Im Basisspiel von Far Cry 6 könnt ihr 49 normale Waffen und 49 einzigartige Waffen finden. Weitere Waffen bekommt ihr über bestimmte Zusatzinhalte von Sondereditionen. Zudem könnt ihr frisierte Waffen bei Lola (NPC für Sondereinsätze) im Schwarzmarkt-Menü kaufen, deren Angebot von Zeit zu Zeit wechselt. Hinzu kommen auch die besonderen Waffen der aufständischen Anführer, die jede Woche eine neue einzigartige Waffe ins Spiel bringen.

Sofern ihr mit „Bis an die Zähne bewaffnet“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freischalten wollt, müsst ihr übrigens nur 49 beliebige einzigartige Waffen sammeln. Diese haben feste Fundorte in der Spielwelt und die meisten findet ihr in Kisten, die mit einem Pistolensymbol (Yaranisches Schmuggelgut) auf der Karte markiert werden. Einige bekommt ihr aber auch als Belohnung für bestimmte Schatzsuchen oder Missionen.

Bei den herkömmlichen Waffen sieht dies anders aus. Die meisten von ihnen haben keine festen Fundorte, sondern können zufällig aus FND-Depot-Kisten (Schwarz-rote Truhen) gelootet werden. Alternativ könnt ihr sie aber auch bei der Lager-Einrichtung „Guerilla-Stützpunkt“ kaufen. Baut diese in bis zu drei Stufen aus, um ein nach und nach größeres Waffenangebot freizuschalten. Auch bei den normalen Waffen gibt es aber einige, die ihr nur durch bestimmte Schatzsuchen erhaltet. Absolviert zudem regelmäßig die Los-Bandidos-Einsätze, denn auch hier bekommt ihr manchmal die normalen Waffen als Belohnung.

Während einzigartige Waffen nicht mit Mods und Aufsatz-Mods verbessert können, da diese hier schon vorinstalliert sind, könnt ihr normale Waffen mit jeder Menge Upgrades wie Schalldämpfern, Visieren usw. an Werkbänken verbessern. Dafür braucht ihr verschiedene Ressourcen und vor allem viel Schießpulver.

Keine der Waffen im Spiel ist verpassbar und ihr könnt sie allesamt auch noch nach Abschluss der Hauptgeschichte sammeln. Im Arsenal-Menü könnt ihr einsehen, wie viele Waffen ihr jeder Kategorie schon habt. An diesem Aufbau orientieren wir uns auch bei den Folgeseiten dieses Guides. Auf den nächsten Seiten zeigen wir euch alle Waffen von Far Cry 6 mit Bildern und ihren Fundorten. Nutzt alternativ das Inhaltsverzeichnis oben, um schnell zu den Waffen zu springen, die euch noch fehlen.