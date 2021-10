In der Schatzsuche „Eine Flut“ in Far Cry 6 sollt ihr den Lagerraum des Dorfes Yarabi öffnen und müsst dazu Schalter in einer bestimmten Reihenfolge drücken. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Lösung für „Eine Flut“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Eine Flut“ könnt ihr im kleinen Ort Yarabi an der Südküste von Sierra Perdida in der Region El Este starten. Lest hier die Notiz neben dem Gebäude mit der gelben Tür, um die Schatzsuche zu starten.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Eine Flut“:

Rätsel mit den Booten lösen und Lagerraum öffnen

Nach Lesen der Notiz lautet eure Aufgabe, den Lagerraum im Haus zu öffnen. Dazu sollt ihr im Dorf nach Booten suchen, die nach fünf Legenden benannt sind. Die Zahlen bei den Booten geben euch dabei den Hinweis auf die Reihenfolge, in der ihr die Tasten im Haus drücken müsst, damit ihr die Tür zum Lagerraum entriegelt.

Im Haus gibt es fünf Schalter mit den Namen der Booten darüber. Solltet ihr euch verdrücken, könnt ihr den Hebel neben dem Lagerraum benutzen, um das Rätsel zurückzusetzen. Die richtige Tastenreihenfolge lautet wie folgt:

El Tigre Del Mar (1) → Papi Chulo (2) → El Lucky (3) → Clarita (4) → Roja Victoria (5)

Die folgenden Bilder verdeutlichen euch die richtige Reihenfolge auch noch einmal:

Wie kommt man auf die Lösung? Im Suchgebiet überall im Dorf von Yarabi könnt ihr insgesamt fünf Boote mit den Namen entdecken, die auch auf den Schildern im Haus stehen. Bei jedem Boot findet ihr zudem Nummern, die euch den Hinweis auf den Code geben.

Allerdings stehen bei zwei Booten noch zusätzliche Sonderzeichen. Dies müsst ihr wie folgt deuten:

El Tigre Del Mar (1) : 1. Position

: 1. Position Papi Chulo (≠5): Die Position dieses Bootes ist ungleich 5 und da drei andere Boote eine feste Nummer haben, kann Papi Chulo nur an 2. Position sein.

Die Position dieses Bootes ist ungleich 5 und da drei andere Boote eine feste Nummer haben, kann Papi Chulo nur an 2. Position sein. El Lucky (3): 3. Position

3. Position Clarita (4): 4. Position

4. Position Roja Victoria (>3): Die Position dieses Bootes ist größer als 3 und da Clarita bereits die feste Nummer 4 hat, Kann Roja Victoria nur an 5. Position sein.

Als Belohnung für die Schatzsuche könnt ihr im geöffneten Lagerraum übrigens das einzigartige Gewehr „Camo Quinceañera“ aus der Kiste looten. Dabei handelt es sich um eine modifizierten Variante des Standardgewehrs M16 A1.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Eine Flut“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

