Wie alle modernen Open-World-Spiel hat auch Far Cry 6 einen Tag-Nacht-Zyklus, bei dem sich die Tageszeit langsam ändert. Doch kann man die Zeit vorspulen, um schnell zwischen Tag und Nacht zu wechseln? Wir beantworten euch diese Frage.

Far Cry 6 Facts

Tageszeit in Far Cry 6 ändern - Geht das?

Die schnelle Antwort direkt vorweg: Es gibt keine Möglichkeit, die Zeit im Spiel vorzuspulen oder die Tageszeit auf eine bestimmte Uhrzeit zu ändern.

Dieses Feature, das es nahezu in jedem Spiel dieser Art heutzutage gibt, sucht ihr in Far Cry 6 vergebens. Ihr seid zum Warten verdammt, wenn ihr beispielsweise lieber bei Tag spielt oder nachts durch die feindlichen Basen schleicht.

Dabei funktionert es auch nicht, wenn ihr beispielsweise eine Schnellreise zu einem anderen Punkt auf der Karte macht, die Ingame-Zeit wird davon nicht beeinflusst, auch wenn dies äußerst unrealistisch ist.

Wollt ihr also partout zu einer anderen Tageszeit spielen, müsst ihr AFK gehen. Stellt euch an einen sicheren Ort (etwa in eines der Hauptquartiere) und legt den Controller hin oder entfernt euch vom PC. Geht dabei nicht ins Pausemenü, damit die Zeit im Spiel vergeht, ansonsten läuft sie nämlich auch nicht weiter.

Während ihr wartet, schaltet doch das versteckte Ende in Far Cry 6 frei. Dies könnt ihr jederzeit erledigen!

Diese Entwicklerentscheidung ist etwas merkwürdig, da es teilweise sogar Inhalte im Spiel gibt, die eine bestimmte Tageszeit erfordern. Eines der mythischen Tiere im Spiel erscheint beispielweise nur bei Nacht, so dass ihr hier zwingend warten müsst.

Es gibt leider auch kein Bett oder ähnliches in den verschiedenen Hauptquartieren im Spiel, in denen ihr euch ausruhen oder schlafen könnt, um die Zeit vergehen zu lassen. Und auch das Laden des letzten automatischen Spielstands führt keine Änderung der Tageszeit herbei.

Am besten erledigt ihr also andere Dinge in der Spielwelt, bis eure gewünschte Uhrzeit im Spiel erreicht wird. Nehmt etwa FND-Basen ein, zerstört Flugabwehranlagen oder macht euch auf die Suche nach den seltenen Triada-Relikten.

Eine Uhr, die euch die konkrete Zeit in Far Cry 6 anzeigt gibt es übrigens auch nicht. Habt ihr eine Möglichkeit gefunden, die Zeit im Spiel vorzuspulen? Dann teilt euer Wissen gerne mit uns in den Kommentaren!