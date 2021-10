In Far Cry 6 benötigt ihr jede Menge abgereichertes Uran, um euch Supremos und Impro-Waffen von Juan zu kaufen. Das Uran findet ihr dabei jeweils in der Nähe der Flugabwehranlagen von Yara. An dieser Stelle zeigen wir euch deren Fundorte auf der Karte.

Abgereichertes Uran finden (Far Cry 6)

Abgereichertes Uran ist eine seltene Ressource in Far Cry 6 und ist fast ausschließlich in unmittelbarer Umgebung von Flugabwehranlagen zu finden. Wollt ihr schnell alle Impro-Waffen und Supremos von Juan freischalten, solltet ihr euch möglichst früh auf die Suche nach dem Uran machen.

Seid ihr in der Nähe einer Flugabwehranlage haltet nach den Kisten mit dem abgereicherten Uran Ausschau. Diese werden euch mit einem Atomsymbol auf eurer Minimap markiert. Pro Kiste bekommt ihr 50x abgereichertes Uran. Auf der folgenden Karte sind alle Fundorte von Uran-Kisten bereits grob markiert:

Beachtet, dass ihr die Impro-Waffen und Supremos nur bei Juans Waffenhändlern in befreiten FND-Basen oder bei Juan selbst im Libertad-Hauptquartier auf der Inselgruppe Zamok kaufen könnt. Hier könnt ihr das gefundene Uran eintauschen.

Fundorte aller Flugabwehranlagen

Ihr solltet jede Flugabwehranlage auch immer direkt mit etwas Sprengstoff oder Explosivwaffen zerstören, denn dadurch bereinigt ihr den Luftraum im Einzugsbereich und könnt fortan ungestört mit Flugzeugen und Helikoptern herumfliegen, ohne abgeschossen zu werden. Zudem könnt ihr dann auch den Absprung mit dem Wingsuit im bereinigten Luftraum tätigen.

Unter anderem müsst ihr auch 16 Flugabwehranlagen zerstören, um mit „Die Luft ist rein“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten. Im Folgenden markieren wir euch die genauen Fundorte der Flugabwehranlagen auf detaillierten Karten, damit ihr sie schnell finden könnt.

Flugabwehranlagen auf der Isla Santurio

Flugabwehranlagen in Madrugada

Flugabwehranlagen in Valle de Oro

Flugabwehranlagen in El Este

Flugabwehranlagen in Esperanza und Isla del León

