Far Cry 6 schickt euch zum Guerilla-Krieg im fikitionalen Karibik-Staat Yara und die Karte der offenen Spielwelt ist die bis dato größte in der Serie. Doch wie sieht es mit Spielzeit und Umfang genau aus? Wir geben euch eine Übersicht zu allen Inhalten, die euch erwarten.

Spielzeit von Far Cry 6

Abseits der Hauptgeschichte bietet euch Far Cry 6 jede Menge Nebenmissionen und Aktivitäten. Wie lange eure Spieldauer ist, hängt also von eurer Spielweise ab. Gründsätzlich könnt ihr mit folgenden Spielzeiten rechnen:

Nur die Story: 15-20 Stunden

15-20 Stunden Story und Nebenmissionen: 20-25 Stunden

20-25 Stunden Komplettisten und Achievement-Jäger: 35-50 Stunden

Wir haben ca. 18 Stunden für das Durchspielen der Story benötigt. Wenn ihr aber wirklich alles in der Spielwelt machen wollt und jedes Collectible einsammelt, werdet ihr gut und gerne über 50 Stunden beschäftigt sein.

Umfang und Inhalte im Detail

In Far Cry 6 beginnt ihr auf der Startinsel Isla Santuario ins Abenteuer. Diese gilt als Prolog-Bereich, wo ihr die ersten 1-2 Stunden verbringt, bevor euch die Hauptmission ins Libertad-Hauptquartier führt. Von hier aus öffnet sich dann die Spielwelt komplett für euch und ihr könnt wählen in welche der drei großen Regionen von Yara ihr starten wollt.

Eine Übersicht zu den Spielinhalten von Far Cry 6 bekommt ihr auch im folgenden Video:

Das Spiel selbst empfiehlt euch in der nördlichen Region Madrugada zu beginnen, wo ihr euch mit den Monteros verbünden sollt. Dort könnt ihr übrigens auch direkt den niedlichen Hund Chorizo als Amigo rekrutieren.

Abseits der Hauptgeschichte gibt es Nebenmissionen in Form der yaranischen Geschichten und Schatzsuchen. Darüber hinaus könnt ihr Yara von allen militärischen Einrichtungen befreien und euch auf die Jagd nach diversen Sammelgegenständen machen. Für Abwechlsung sorgen auch Minispiele, wie der Hahnenkampf, Domino und Rennwettbewerbe. Und natürlich dürfen auch wieder Fische geangelt und Tiere gejagt werden.

Übrigens könnt ihr die gesamte Story von Far Cry 6 im Koop spielen.

Missionsübersicht und alle Nebenaktivitäten (Leichte Spoilerwarnung)

Wenn ihr schon etwas genauer wissen wollt, was euch im diktatorischen Yara erwartet, präsentieren wir euch im folgenden ein paar genauere Zahlen zu den Inhalten samt Missionsübersicht. Wir geben an dieser Stelle allerdings eine leichte Spoilerwarnung.

So umfangreich ist Far Cry 6:

56 Hauptmissionen

29 Nebenmissionen (Yaranische Geschichten)

5 freischaltbare Amigos (Begleiter)

21 Schatzsuchen

103 militärische Einrichtungen zum Erobern (21 FND-Basen, 26 Flugabwehranlagen, 26 Kontrollpunkte, 20 Abfangmissionen, 10 Hinterhalte)

212 Sammelgegenstände (30 Criptograma-Tabellen, 19 Hähne, 15 USB-Sticks, 143 Verborgene Geschichten)

12 „Gran Premio“-Rennen

4 freischaltbare Fahrzeuge und Unmengen an Autos, Flugzeugen und Helikoptern, die ihr in Basen rufen könnt.

Tiere und mythische Tiere zum Jagen

Angelsystem mit vielen Fischarten

Passive Bandidoeinsätze zum Sammeln von Ressourcen

Sondereinsätze (auf Koop ausgelegte Missionen in instanzierten Gebieten)

Nach der Story könnt ihr zudem wöchentlich einen Aufstand in einem Bezirk niederschlagen und euch so u.a. neue Waffen freischalten.

Sobald ihr Far Cry 6 durchgespielt habt, teilt eure Spielzeiten gerne mit uns in den Kommentaren!