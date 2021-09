Seit Anfang des Jahres besitzt EA kein Alleinrecht mehr auf Spiele im Star-Wars-Universum. Zwei Insider-Berichte deuten nun daraufhin, dass neben einem geplanten Ubisoft-Game auch noch ein Spiel von Heavy-Rain-Entwickler Quantic Dream in Arbeit ist.

Nachdem die Lizenz für Star-Wars-Games nicht mehr exklusiv in den Händen von EA liegt, dürfen sich auch andere Publisher an dem Sci-Fi-Franchise versuchen. Der Output an Spielen mit Jedis, Stormtroopern und intergalaktischen Kopfgeldjägern dürfte somit in den nächsten Jahren stark ansteigen. Bereits im Januar 2021 wurde bekannt, dass Ubisoft an einem Open-World-Spiel arbeitet. Nun deuten Gerüchte daraufhin, dass Heavy-Rain- und Detroit-Entwickler Quantic Dream ebenfalls an einem Star-Wars-Projekt bastelt.

Star Wars: Neues Spiel in Arbeit?

Der französische YouTuber Gautoz und Industrie-Insider Tom Henderson haben unabhängig voneinander darüber spekuliert, dass Quantic Dream an einem neuen Star-Wars-Spiel arbeitet. Laut Gautoz habe das Studio nach den drei Spielen Detroit: Become Human, Heavy Rain und Beyond: Two Souls die Kooperation mit Sony beendet und wolle nun einen Vertrag mit Disney unterzeichnen. Dies würde die Arbeit an einem Star-Wars-Spiel ermöglichen. (Quelle: VGC)

Henderson hingegen postete schlicht ein Bild auf Twitter, auf dem ein Charakter aus Detroit: Become Human mit zwei Laserschwertern zu sehen ist – und kommentierte, dass er und Gautoz wohl dieselben Informationen hätten.

Quantic Dream: Story-Game im Sci-Fi-Universum

Ein Star-Wars-Spiel von Quantic Dream könnte einen für das Franchise interessanten neuen Weg einschlagen: Mit einem größeren Fokus auf einer interaktiven Handlung, die durch die Spieler verändert werden kann. Die klassische Star-Wars-Entscheidung zwischen der guten und bösen Seite der Macht ließe sich in diesem Rahmen beispielsweise sicherlich auf spannende Art darstellen. Mit Spielen wie Heavy Rain und Detroit: Become Human hat Quantic Dream in jedem Fall schon nachdrücklich bewiesen, dass das Studio emotionale und einzigartige Geschichten erzählen kann.

Noch ist das Star-Wars-Spiel von Quantic Dream allerdings leider nur ein Gerücht, auch wenn hoffentlich bald mehr dazu bekannt gegeben wird. GIGA wird euch zu diesem Thema so oder so natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden halten.