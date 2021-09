Aktuell läuft Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in Deutschland noch in den Kinos. Bald schon wird der Marvel-Kracher aber seinen Weg ins Streaming-Angebot finden – der Release-Termin für Disney+ ist jetzt offiziell bekannt.

Der November wird für Marvel-Fans ein echter Fest-Monat: Am 3. November soll das brandneue Superhelden-Team The Eternals seinen ersten Auftritt auf den Kinoleinwänden haben, während am 24. November die Serie Hawkeye Premiere feiern wird. Zusätzlich zu diesen beiden MCU-Highlights können sich Fans im selben Monat auch noch über das Streaming-Debüt von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bei Disney+ freuen – der Martial-Arts-Blockbuster wird ab dem 12. November für Abonnenten kostenlos verfügbar sein.

Heimkino-Release im November: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ist hierzulande am 2. September in den Kinos gestartet – etwas über zwei Monate später wird der Film somit also auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein. Am 12. November, dem neu ausgerufenen Disney+ Day, wird außerdem auch der Abenteuer-Film Jungle Cruise auf der Plattform landen. (Quelle: Disney)

Marvel fährt also eine andere Strategie als noch mit Black Widow. Der Superagenten-Film mit Scarlett Johansson wurde bereits einen Tag nach dem Kinostart auf Disney+ releast, wenn auch nur über einen kostenpflichtigen Premium-Zugang. Diese Taktik sorgte allerdings nicht überall für Begeisterung – am wenigsten bei Star Johansson, die Disney wegen des ungewöhnlichen On-Demand-Releases kürzlich verklagte.

Disney+: Heimat für Marvels Phase 4

MCU-Fans können sich auch in Zukunft auf zeitnahe Releases der neuen Marvel-Filme auf Disney+ einstellen. Allerdings muss sich in den nächsten Monaten wohl erst noch zeigen, welche Strategie das Unternehmen auf lange Sicht bevorzugen wird. Vieles wird dabei von den Einspielergebnissen an den Kinokassen abhängen. Diese Zahlen werden wohl schlussendlich den Ausschlag geben, wie lange MCU-Filme exklusiv in den Kinos zu sehen sind, bevor sie auf der Streaming-Plattform landen.

Mit Shang-Chi gesellt sich am 12. November ein brandneuer MCU-Held ins Aufgebot auf Disney+. Mit zahlreichen weiteren Projekten aus der Phase 4 wird die Streaming-Plattform in diesem Winter für Superhelden-Fans also so einiges bereithalten.