Aldi verkauft Donnerstag eine Küchenmaschine im Retro-Design zum Schnäppchenpreis

Der Winter steht vor der Tür und damit wieder die Zeit, in der gerne gebacken wird. Alles per Hand machen oder mit einem kleinen Mixer passt da überhaupt nicht in diese entspannte Zeit. Wenn ihr euch das Leben mit einer neuen Küchenmaschine erleichtern wollt, dann solltet ihr am 24. Oktober bei Aldi Nord in den Filialen oder im Onlineshop reinschauen. Dort gibt es ein Modell im Retro-Design zum günstigen Preis.

Aldi verkauft Retro-Küchenmaschine für 60 Euro

Wenn ihr wie ich gerne backt, dann gehört eine Küchenmaschine eigentlich zur Grundausstattung. Früher habe ich alles mit dem Handmixer gemacht, doch so eine Küchenmaschine ist einfach viel praktischer. Habt ihr noch keine und möchtet direkt mit einem schicken Retro-Modell einsteigen, solltet ihr am 24. Oktober 2024 bei Aldi Nord reinschauen. Für 59,99 Euro erhaltet ihr ein Modell von Ambiano. Alternativ könnt ihr im Onlineshop reinschauen, dort kommen aber noch Versandkosten hinzu (bei Aldi im Onlinehop reinschauen).

Optisch macht die Retro-Küchenmaschine von Ambiano richtig was her. (© Ambiano)

Die Küchenmaschine von Ambiano vereint dabei eine zeitlose Retro-Optik mit modernen Funktionen. Dazu gehört ein kleines Display an der Seite und die einfache Bedienung über ein Drehrad. Die Küchenmaschine unterstützt acht Geschwindigkeitsstufen und hat eine Leistung von bis zu 800 Watt. Damit lässt sich wirklich jeder Teig kneten.

Aldi legt direkt umfangreiches Zubehör bei. Neben der großen Edelstahl-Rührschüssel mit einer Kapazität von ca. 5 Litern erhaltet ihr auch einen Rührbesen mit Silikonlippen, Schneebesen aus Edelstahl und Knethaken. Damit nichts herausspritzt, ist eine Abdeckung vorhanden. Über eine kleine Öffnung lassen sich trotzdem noch Zutaten hinzufügen, während die Maschine läuft.

Retro-Alternative bei Amazon

Wenn ihr keinen Aldi Nord in der Nähe habt und auch nicht im Onlineshop bestellen wollt, solltet ihr euch die Alternative bei Amazon anschauen. Das Modell von Klarstein sieht ähnlich schick aus, hat etwas mehr Leistung aber kein Display. Preislich sind die Geräte fast auf einem Level (bei Amazon anschauen).

