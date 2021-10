Um Yara in Far Cry 6 zurückzuerobern, müsst ihr viele FND-Basen und Kontrollpunkte auf der Karte von Feinden befreien und einnehmen. Dadurch schaltet ihr euch diverse Vorteile und neue Schnellreiseziele frei. Deshalb zeigen wir euch hier die Fundorte aller Basen, Kontrollpunkte und der Guerilla-Verstecke auf der Karte.

Alle Schnellreisepunkte in Far Cry 6 freischalten

Die Map von Far Cry 6 ist riesig und auch wenn ihr schon viele Fahrzeuge, Hubschrauber und Flugzeuge habt, ist die Schnellreise immer die beste Option zur Fortbewegung. Mit Erreichen des Libertad-HQ und der anderen Basiscamps in den drei Regionen des Spiels, schaltet ihr auch eure ersten Schnellreiseziele frei, alle weiteren Punkte müsst ihr aber selber finden.

Dabei könnt ihr zu jeder größeren entdeckten Ortschaft und zu eroberten FND-Basen und Kontrollpunkten jederzeit schnellreisen. Darüber hinaus gibt es Guerilla-Verstecke, die ihr auf der Map entdecken könnt, die ebenfalls als Schnellreiseziele gelten.

Tipp: Sprecht mit dem NPC mit Hammersymbol über dem Kopf in den Basiscamps der einzelnen Regionen und baut so früh wie möglich die erste Stufe des Versteck-Netzwerks. Dadurch bekommt ihr nicht nur den Wingsuit, ihr könnt außerdem die einzelnen Guerilla-Verstecke beim Späher für yaranische Pesos kaufen und so direkt für die Schnellreise freischalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr fortan mit dem Wingsuit direkt über allen Schnellreisepunkten abspringen könnt, sofern keine Flugabwehranlage den Luftraum überwacht.

Beachtet, dass ihr für die Kontrollpunkte alle Feinde am Ort töten und anschließend das Plakat von Castillo mit Sprengschaden zerstören müsst, um sie einzunehmen. Die FND-Basen gleichen größeren Festungen, in denen ihr alle Feinde töten müsst, um sie zur Schnellreise freizuschalten. Sofern ihr keine Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 verpassen wollt, solltet ihr zudem ein paar FND-Basen übrig lassen.

Alle FND-Basen, Kontrollpunkte und Verstecke auf der Karte

Auf den folgenden Kartenauschnitten haben wir euch alle FND-Basen, Kontrollpunkte und Verstecke markiert, damit ihr alle Schnrellreisepunkte schnell freischalten könnt.

Alle Schnellreiseziele auf der Isla Santurio

Alle Schnellreiseziele in Madrugada

Alle Schnellreiseziele in Valle de Oro

Alle Schnellreiseziele in El Este

Alle Schnellreiseziele in Esperanza

