Supremo-Kleber und Schießpulver benötigt ihr in Far Cry 6, um eure Supremos und Waffen mit Mods und Upgrades auszustatten. Besonders Supremo-Kleber ist dabei sehr selten zu finden. In diesem Guide zeigen wir euch daher, wie ihr schnell an diese Ressourcen kommt.

Schießpulver und Supremo-Kleber finden (Far Cry 6)

Wenn ihr an euren Supremos neue Granaten-Mods und andere nützliche Hilfsmittel befestigen wollt, benötigt ihr dafür den seltenen Supremo-Kleber. Darüber hinaus braucht ihr jede Menge Schießpulver, um auch andere Waffen mit Mods auszurüsten.

Beide Materialien bekommt ihr selten aus Kisten, als Belohnung bei Schatzsuchen oder für den Abschluss bestimmter Bandido-Aufträge. Schießpulver findet ihr dabei zusätzlich noch bei den meisten Kontrollpunkten in Kisten innerhalb der verschlossenen Wachgebäude.

Allerdings sind die zuverlässigsten Bezugsquellen, sowohl für Supremo-Kleber als auch Schießpulver, die Hinterhalte und Abfangmissionen. Diese Missionstypen werden mit einem roten Funkgerät-Symbol (Abfangmission) oder einem roten Pistolen-Symbol (Hinterhalt) auf der Karte markiert.

Bei beiden Arten dieser Missionen müsst ihr ein abgeworfenen Versorgungspaket plündern, welches mit gelblichem Rauch markiert und schon von weitem zu sehen ist. Bei Abfangmissionen müsst ihr zunächst mit einem Funkgerät interagieren und euch dann innerhalb des Zeitlimit zum Paket begeben. Bei Hinterhalten kommt ihr direkt zum Paket und müsst die Feinde erledigen, die ebenfalls das Paket erreichen wollen.

Bei Abschluss beider Missionsarten erhaltet ihr nach dem Plündern des Pakets immer garantiert je 1x Supremo-Kleber und 1x Schießpulver. Zudem bekommt ihr XP für euren Rang und auch andere Ressourcen für Waffen-Upgrades.

Alle Abfangmissionen und Hinterhalte auf der Karte

Die Abfangmissionen und Hinterhalte sind leider nicht von Beginn an auf der Karte markiert und müssen erst von euch entdeckt werden. Dabei hilft es, wenn ihr mit NPCs mit Ausrufezeichen über den Köpfen sprecht. Diese geben euch Tipps für interessante Orte, die dann auch auf eurer Karte markiert werden.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte der Hinterhalte und Abfangmissionen auf der Karte, damit ihr gezielt Supremo-Kleber und Schießpulver farmen könnt.

Alle Hinterhalte und Abfangmissionen in Madrugada

Alle Hinterhalte und Abfangmissionen in Valle de Oro

Alle Hinterhalte und Abfangmissionen in El Este

Alle Hinterhalte und Abfangmissionen in Esperanza

