In Far Cry 6 könnt ihr 19 Hähne finden, um neue Kämpfer für die Hühnerkampfarena in der Finca Montero in der nördlichen Region Madrugada freizuschalten. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller 19 Hähne auf Karten und im Video.

Fundorte aller Hähne im Video (Far Cry 6)

Hähne gehören wie die USB-Sticks zu den Sammelobjekten in Far Cry 6 und befinden sich in Hühnerkisten, die quer über die Spielwelt verstreut sind. Sie werden nur mit einem Kistensymbol auf der Karte markiert, wenn ihr euch ganz in der Nähe von ihnen befindet.

Für 300 Far-Cry-Credits könnt ihr euch eine Karte im Ingame-Shop kaufen, die euch alle Fundorte der Hähne auf der Karte markiert. Mit unserem Guide könnt ihr euch das Geld aber sparen. Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller Hähne auf einen Blick. Weiter unten zeigen wir euch zudem alle Fundorte auf Karten, falls ihr dies bevorzugt.

Keiner der Hähne ist verpassbar und ihr könnt sie auch alle noch nach Abschluss der Hauptgeschichte im freien Spiel einsammeln. Dabei ist es sinnvoll, zunächst so viele Flugabwehranlagen zu zerstören wie möglich, da ihr so dann schnell zu den einzelnen Fundorten mit dem Wingsuit abspringen oder per Helikopter/Flugzeug fliegen könnt.

Unter anderem müsst ihr 13 der 19 Hähne finden, um mit „Rekru-Tiere“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten. Beachtet dabei, dass ihr 6 Hähne als Belohnungen über Ubisoft Connect erhaltet. Diese zählen nicht für das Achievement. Im Menü unter Sammlung → Hähne könnt ihr anhand ihrer Namen einsehen, welche Hähne ihr schon habt.

Hahn #1 - El Ratón

Region: Madrugada

Bezirk: Costa Del Mar

Fundort: In der Kiste direkt rechts neben der Hahnenkampfarena in der Finca Montero.

Hahn #2 - El Dorado

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Fundort: In der unterirdischen Anlage, die ihr über den Tunnel beim Catalejo-Kamm betreten könnt. Diesen Hahn könnt ihr nur während oder nach Abschluss der Nebenmission „Angespornt“ einsammeln. Die Nebenmission könnt ihr mit fortschreitenden Spielverlauf beim NPC neben der Hahnenkampfarena starten.

Hahn #3 - Acero

Region: Madrugada

Bezirk: Lozanía

Fundort: Auf einer Farm im Nordosten von Verdera.

Hahn #4 - El Águila

Region: Madrugada

Bezirk: Costa Del Mar

Fundort: Auf einem Hügel nordöstlich im Parque Serpentino.

Hahn #5 - Papacito

Region: Valle de Oro

Bezirk: Balaceras

Fundort: Bei einem Unterstand im Castillo-Nationalzoo in Lagos de Diamantes.

Hahn #6 - El Pico

Region: Valle de Oro

Bezirk: Noventarmas

Fundort: Hinter einem Bauernhaus in Jardines Celestiales.

Hahn #7 - El Fénix

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Fundort: Im kleinen ummauerten Bereich südlich bei der Villa Orquídea in Punta Muerte.

Hahn #8 - La Muerte Negra

Region: Valle de Oro

Bezirk: Cruz Del Salvador

Fundort: Bei einer der Hühnerfarmen im Westen von Segunda.

Hahn #9 - El Huevo

Region: El Este

Bezirk: La Joya

Fundort: In einem verschlossenen Raum im Obergeschoss der PDP-Büros von La Joya. Zerschießt das Vorhängeschloss der Gittertür, um in den Raum zu kommen.

Hahn #10 - El Gallo Magnifico

Region: El Este

Bezirk: Conuco

Fundort: Müsst ihr während der yaranischen Geschichte „Alles auf eine Karte“ in Valle de Fernando einsammeln. Außerhalb der Mission ist dieser Hahn nicht verfügbar.

Hahn #11 - Hermoso

Region: El Este

Bezirk: Sierra Perdida

Fundort: In einem der Ställe bei der Finca Bonilla in Campo de Sabana.

Hahn #12 - La Bala de Plata

Region: El Este

Bezirk: Sierra Perdida

Fundort: Auf dem Anhänger bei der Finca Álvarez an der Costa Vacía.

Hahn #13 - La Bestia Blanca

Region: Esperanza

Bezirk: Lado Occidental

Fundort: In einem der Häuser beim Wohngebiet Casas del Lodo westlich vor Esperanza. Hier könnt ihr auch die Schatzsuche „Der zuletzt geht“ starten.

Hähne #14-19 - Ubisoft-Connect-Belohnungen

Die restlichen 6 Hähne könnt ihr euch jederzeit gratis als Belohnung in Ubisoft Connect abholen. Dazu gehören:

El Rebelde

Sargento Gallo

El Dragón

El Rival

Toasty

Frosty

Je 2 dieser Hähne stecken in den Paketen „Feuer und Eis“, „Kampfeslust“ und „Revolución“. Habt ihr noch Probleme, bestimmte Hähne in Far Cry 6 zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.