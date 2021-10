In der Schatzsuche „Geldreserve“ von Far Cry 6 sollt ihr einen konfizierten Schatz in Bunker 2 finden und müsst dafür den Strom unterbrechen, um die Bunkertür zu öffnen. Wie ihr die Schatzsuche lösen könnt, zeigen wir euch in unserem Walkthrough samt Video.

Lösung für „Geldreserve“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Geldreserve“ könnt ihr beim FND-Lagerzentrum im Osten des Bezirks Aguas Lindas in der Region Madrugada starten. Lest hier die Notiz beim kleinen Wachhäuschen neben der Schranke.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Geldreserve“:

Strom unterbrechen und Schatz in Bunker 2 finden

Um die Schatzsuche zu lösen, sollt ihr den konfiszierten Schatz bergen. Dieser befindet sich in Bunker 2, den ihr etwas weiter nördlich im Suchgebiet finden könnt. Klettert jedoch zunächst auf das Dach des Gebäudes vor Bunker 2. An der Ostseite findet ihr dafür eine Leiter.

Auf dem Dach seht ihr einen Generator, dessen Leitung zu Bunker 2 führt. Links daneben befindet sich ein Schalter. Wenn ihr diesen drückt, öffnet sich die Bunkertür, schließt sich jedoch kurz darauf wieder. Damit sie dauerhaft offen bleibt, müsst ihr den Strom unterbrechen.

Drückt also den Schalter und schießt schnell mit einer beliebigen Waffe durch den Spalt der offenen Bunkertür. Dahinter befindet sich nämlich Sprengstoff, der durch den Beschuss explodiert und den Strom so unterbricht. Dadurch öffnet sich die Dachluke über dem Bunker, über die ihr nun Zutritt erhaltet.

Im Bunker müsst ihr zunächst die Bodenluke öffnen und nach unten klettern. Folgt dann dem Weg bis zu einem Lagerraum. Zerschießt hier das Schloss der Gittertür und schnappt euch den Schlüssel zum Offizierszimmer, der dahinter am Regal hängt.

Mit diesem könnt ihr den verschlossenen Offiziersraum öffnen. Betätigt hier den versteckten Schalter unten am Schreibtisch mit dem Fernseher darauf, um das Bücherregal zu verschieben. Öffnet im Geheimraum die Waffenkiste, um die Schatzsuche abzuschließen.

Als Belohnung für die Schatzsuche bekommt ihr übrigens das einzigartige Scharfschützengewehr „Sobek-Spezial“ aus der Waffenkiste.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Geldreserve“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

