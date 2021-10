In Far Cry 6 könnt ihr 15 versteckte USB-Sticks finden, die euch neue Songs im Autoradio freischalten. In diesem Guide zeigen wir euch alle Fundorte der USB-Songs auf Kartenausschnitten und im Video.

Fundorte aller USB-Songs im Video (Far Cry 6)

USB-Sticks gehören zu den Sammelobjekten in Far Cry 6 und sind aufgrund ihrer geringen Größe nur schwierig in Yara zu entdecken. Zudem werden sie nur mit einem USB-Stick-Symbol auf der Karte markiert, wenn ihr euch ganz in der Nähe von ihnen befindet.

Im Ingame-Shop habt ihr die Möglichkeit, euch eine Karte für 300 Far-Cry-Credits zu kaufen, um euch alle Fundorte der USB-Songs auf der Karte anzeigen zu lassen. Mit unserem Guide könnt ihr euch das allerdings sparen. Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 15 USB-Sticks auf einen Blick. Weiter unten findet ihr zudem Kartenausschnitte, falls ihr das bevorzugt.

Keiner der USB-Sticks im Spiel ist verpassbar und ihr könnt sie auch alle noch nach Abschluss der Hauptgeschichte einsammeln. Dabei ist es sinnvoll, zunächst alle Flugabwehranlagen zu zerstören, damit ihr schnell zu den einzelnen Fundorten mit dem Wingsuit abspringen oder fliegen könnt.

Im Menü könnt ihr unter Sammlung → USB-Songs übrigens einsehen, welche Songs ihr schon habt und welche euch noch fehlen. Sie schalten jeweils einen neuen Song im Autoradio frei. Unter anderem müsst ihr alle 15 USB-Songs sammeln, um mit „... und das Beste von Heute“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten.

USB-Stick #1 - Hitboy

Region: Isla Santuario

Bezirk: Quito

Fundort: Auf dem Schreibtisch in einem Fabrikgebäude der Viviro-Plantage 9 beim Acunana-Ackerland.

USB-Stick #2 - Pulpa de Tamarindo

Region: Madrugada

Bezirk: Costa del Mar

Fundort: Auf dem kleinen Tisch am Ende des mit Pflanzen bewachsenen Unterstands im Jachthafen Ocaso bei der Península Cortina.

USB-Stick #3 - Sentimiento Original

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Fundort: Neben dem Laptop im grünen Müllcontainer beim Guerilla-Versteck Mambo auf der Insel im Norden.

USB-Stick #4 - Abuso de Poder

Region: Madrugada

Bezirk: Aguas Lindas

Fundort: Steckt im Laptop auf dem Dach des Towers beim FDA-Luftstützpunkt Olimpia in Llanura del Oasis.

USB-Stick #5 - What a Bam Bam

Region: Madrugada

Bezirk: Lozanía

Fundort: Beim Laptop auf einem kleinen Tisch beim Plaza de Verdera im Nordwesten von Verdera.

USB-Stick #6 - Educate ya

Region: Valle de Oro

Bezirk: Balaceras

Fundort: Steckt im Laptop auf dem Tresen innerhalb der Tankstelle nahe dem Kontrollpunkt Diamante West in Lagos de Diamantes.

USB-Stick #7 - Macarena (Bayside Boys Remix)

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Fundort: Neben dem alten PC im offenen grünen Müllcontainer auf dem kleinen Parkplatz am Straßenrand nahe dem Stausee von Halcón.

USB-Stick #8 - Dinero

Region: Valle de Oro

Bezirk: Barrial

Fundort: Neben dem Laptop auf dem Dach des Hauses im Süden der Villa Orquídea in Punta Muerte. Über die Pflanzenranken könnt ihr auf das Dach gelangen.

USB-Stick #9 - Ay Lola „La Figura“

Region: Valle de Oro

Bezirk: Cruz del Salvador

Fundort: Erhaltet ihr am Ende der Schatzsuche „Die Party hört nie auf“, welche ihr nordöstlich von Segunda starten könnt. Im Video unterhalb seht ihr den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche.

USB-Stick #10 - La Bella Ciao de Libertad

Region: El Este

Bezirk: La Joya

Fundort: Auf einem Tisch im unterirdischen Bunker beim Kommunikationsposten Turgenev nördlich des Catalina-Kamms. Zugang zum Bunker erhaltet ihr direkt rechts vom großen Funkmast.

USB-Stick #11 - Los Caminos de la Vida

Region: El Este

Bezirk: Conuco

Fundort: Auf dem Tisch neben der Landkarte auf der Veranda der Casa Rivera im Valle de Fernando.

USB-Stick #12 - Yo Aprendí

Region: El Este

Bezirk: Conuco

Fundort: In dem kleinen Haus auf Stelzen im Wasser im Dorf Maldito ganz im Südosten.

USB-Stick #13 - La Vida me Cambió

Region: El Este

Bezirk: Sierra Perdida

Fundort: Auf dem Tisch im kleinen Wachhaus bei der FND-Basis „Sureno-Werft“ ganz im Südwesten von Sierra Perdida.

USB-Stick #14 - Pxssy Powah!

Region: Esperanza

Bezirk: Lado Occidental

Fundort: Auf einem Tisch mitten im Guerilla-Versteck Mercurio Mecánico im Südwesten von Esperanza.

USB-Stick #15 - Here we kum

Region: Esperanza

Bezirk: Pueblo Antiguo

Fundort: Auf einem Regal im Abstellraum der Dachterasse eines Gebäudes in der Altstadt von Esperanza. Hier habt ihr das Spiel begonnen und das Geschlecht der Hauptfigur entschieden. Zugang erhaltet ihr über den Weg im Süden. Im Erdgeschoss müsst ihr dann über einen kleine Gasse links den Hauskomplex betreten und dann über ein paar Treppen bis zum Dach hinaufsteigen.

Habt ihr noch Probleme, bestimmte USB-Sticks in Far Cry 6 zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!

