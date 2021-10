In der Schatzsuche „Der zuletzt geht“ von Far Cry 6 müsst ihr den Strom wieder einschalten, um eine Pumpstation zu entriegeln. Dafür müsst ihr drei Schalter für die Ampel finden. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Lösung für „Der zuletzt geht“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Der zuletzt geht“ könnt ihr im Wohngebiet Casas Del Lodo westlich vor der Stadt Esperanza beginnen. Lest hier die Notiz neben der verschlossenen Tür bei der Pumpstation, um die Schatzsuche zu starten.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Der zuletzt geht“:

Hinweis zum Video: Im letzten Haus müsst ihr vor dem Interagieren mit dem Bilderrahmen noch das Radio und den Fernseher einschalten, damit sich das Regal verschiebt. Im Video sind diese Schritte nicht zu sehen.

3 Schalter für die Ampel finden und Pumpstation entriegeln

Nach Lesen der Notiz lautet eure Aufgabe die versperrte Tür der Pumpstation zu öffnen, indem ihr die drei Schalter in den Häusern aktiviert, zu denen die Stromleitungen über der Pumpstation führen.

Folgt zunächst der mittleren Stromleitung zum Haus. Hier steigt rotes Giftgas aus dem Generator vor dem Haus auf. Stellt es ab, indem ihr die Kurbel beim gelben Container rechts davon dreht. Anschließend könnt ihr gefahrlos das Haus betreten und euch einen Weg zum ersten Schalter neben dem Gitterfenster bahnen.

Als nächstes folgt ihr dem Stromkabel, das zur erhöhten Metallplattform führt. Den Schalter darauf könnt ihr schon von weitem erkennen. Klettert und springt über die Dächer der umstehenden Hütten, um diesen Schalter relativ problemlos zu erreichen.

Die größte Kopfnuss ist der letzte Schalter, der sich im Haus südlich befindet. Im Eingangsbereich findet ihr hier übrigens einen der Hähne für die Hahnenkampfarena. Schaltet hier zunächst das Radio und den Fernseher im Wohnzimmer ein und interagiert dann mit dem Bilderrahmen links neben dem Bücherregalregal. Dadurch erlangt ihr Zugang zum Geheimraum mit dem letzten Schalter.

Nun könnt ihr die Tür der Pumpstation öffnen und darin die Schatzstruhe öffnen, um die Schatzsuche abzuschließen. Darin findet ihr übrigens die Desert Eagle, die enormes Mod-Potenzial hat und sich vielfältig aufrüsten lässt.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Der zuletzt geht“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

