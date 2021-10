Relativ zu Beginn von Far Cry 6 müsst ihr auf der Startinsel Isla Santuario Fort Quito besuchen. Hier gibt es im Keller eine Waffenkiste, die hinter einer verschlossenen Tür liegt. Doch ein Schlüssel für die Tür ist nirgends zu finden. Wir zeigen euch, wie ihr die Kiste dennoch erreichen könnt.

Waffenkiste in Fort Quito öffnen (Far Cry 6)

Die Waffenkiste befindet sich unterirdisch bei Fort Quito und wird euch auch mit einem Pistolensymbol auf der Karte markiert. Zugang erhaltet ihr entweder über die östliche Tür im Hof (Klettert anschließend die Leiter nach unten) oder über den Höhleneingang im Wasser nördlich vor der Festung.

Unter der Festung befindet sich die Waffenkiste in einem umzäunten Bereich, der mit einer Tür verschlossen ist. Doch nirgends in Fort Quito lässt sich ein Schlüssel für diese Tür finden, wie kommt man also dort hinein?

Es gibt keinen Schlüssel, stattdessen müsst ihr rechts der verschlossenen Tür unter die Treppe gehen und dann rechts am Zaun die Holzbretter zerstören, die ein Loch verdecken.

Zerschlagt die Holzverdeckung mit eurem Nahkampfangriff oder einem Schuss aus eurer Waffe, um die Kiste im umzäunten Bereich zu erreichen.

Dieses Rätsel kann etwas verwirrend sein, da ihr ansonsten meistens Schlüssel finden müsst, um verschlossene Türen in Far Cry 6 zu öffnen.

Welche Belohnung steckt in der Truhe?

Aus der Waffenkiste bekommt ihr einzigartige Pistole „Der Autokrat“. Gerade zu Beginn des Spiels solltet ihr sie euch nicht entgehen lassen. Sie besitzt folgende Mods:

Aufsatz-Mods Panzerbrechende Munition (Kann Helme und Schutzwesten durchdringen)

Mods Abzugskontrolle (Waffenschaden mit gezielten Schüssen erhöht sich) Herzzerreisser (Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht)



Habt ihr die Kiste direkt erreichen können oder habt ihr wie wir erst mal lange nach einem Schlüssel gesucht? Schreibt es uns in den Kommentaren!

