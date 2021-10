In der Schatzsuche „Hoher Nachschub“ von Far Cry 6 müsst ihr euch den Weg zu einer Luftlieferung bahnen und könnt dabei am Ende das Sturmgewehr M16 finden. An dieser Stelle zeigen wir euch Startpunkt und Lösung von „Hoher Nachschub“ im Walkthrough samt Video.

Lösung für „Hoher Nachschub“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Hoher Nachschub“ könnt ihr am Fuße des Berghangs nordöstlich von Verdara im Bezirk Lozanía der Region Madrugada starten. Lest euch hier die Notiz bei der Leiche am Boden durch, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Hoher Nachschub“:

Zur Luftlieferung gelangen und M16 finden

Bei dieser Schatzsuche müsst ihr bis zum Gipfel zu einer Vorratslieferung klettern. Bahnt euch also einen Weg über die Felsvorsprünge mit den orangen Markierungen, bis ihr zu einer Felswand kommt, bei der ihr euren Kletterhaken benutzen könnt.

Folgt dann dem Bergpfad weiter in eine Höhle und klettert eine weitere Wand hoch. Nun müsst ihr euch mit dem Kletterhaken über ein paar Abgründe schwingen, um den Ausgang der Höhle auf der anderen Seite zu erreichen. Zerstört die Pflanzenranken mit eurer Waffe, um hinaus zu kommen.

Draußen müsst ihr wieder ein paar Felsvorsprünge, Wände und Ranken hochklettern, bis ihr dann schon den orangen Rauch der Vorratslieferung sehen könnt. Jedoch versperren ein paar Felsen mit einem Netz davor den Weg zum Ziel. Schießt ein paar Mal mit einer Waffe auf das Netz oder nutzt Sprengstoff, um die Felsen wegzusprengen.

Nun könnt ihr die letzten Vorsprünge zum Luftpaket hochklettern und die Interaktionstaste gedrückt halten, um euch den Inhalt zu schnappen und die Schatzsuche abzuschließen. Als Belohnung bekommt ihr neben jeweils 2x Schießpulver und Supremo-Kleber auch das Sturmgewehr „M16 A1“, welches ihr mit diversen Mods verbessern könnt.

