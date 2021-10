In der Schatzsuche „Von Hand zu Hand“ in Far Cry 6 sollt ihr eine verschlossene Tür zu einem Lager öffnen und müsst dafür drei Schalter finden. Als Belohnung erhaltet ihr am Ende die Schrotflinte SPAS-12 und ein besonderes Armband. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Lösung für „Von Hand zu Hand“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Von Hand zu Hand“ könnt ihr im kleinen Ort Felicidad nordöstlich des La-Promesa-Gipfels in Sierra Perdida (El Este) starten. Lest hier die Notiz beim Strommast, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Von Hand zu Hand“:

Alle 3 Schalter finden und verschlossene Tür zum Lager öffnen

In dieser Schatzsuche ist es eure Aufgabe, die verschlossene Tür zum roten Haus zu öffnen. Dafür müsst ihr drei Schalter in der Nähe finden. Die Leitungen beim Strommast führen zum Unterstand hinter euch. Hier gibt es einen Hauptschalter und drei Leuchten. Folgt nun den Stromleitungen zu den anderen Häusern, um die Schalter zu finden.

Beim ersten Haus müsst ihr an der Südseite die Holzwand zerschießen und könnt so von unten über ein Loch im Boden ins Haus zum Schalter klettern.

Beim Haus mit der türkisen Fassade müsst ihr außen rum über eins der Vordächer durch das Fenster klettern und erreicht so den zweiten Schalter.

Der dritte Schalter befindet sich im kleinen Schuppen rechts vom rosa Haus. Zerschlagt die Holztür und ihr könnt ihn leicht erreichen.

Nun leuchten alle drei Leuchten beim Hauptschalter grün und ihr könnt ihn betätigen, um das Tür zum Lager zu entriegeln. Öffnet drinnen die Schatzkiste vor dem Bett, um die Schatzsuche zu beenden.

Neben Supremo-Kleber und dem Armband „15 Wünsche“ (Gibt euch Pesos für Takedowns) erhaltet ihr als Belohnung die Schrotflinte SPAS-12, die ihr mit zahlreichen Mods ausrüsten könnt.

