In der Schatzsuche „Die Legende von La Princesa“ von Far Cry 6 müsst ihr die Geheimisse der Agujero-Azúl-Höhle erkunden. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung der Schatzsuche.

Far Cry 6 Facts

Lösung für „Die Legende von La Princesa“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Die Legende von La Princesa“ könnt ihr auf der Insel Cayo Espíritus westlich vor der Küste von Costa Del Mar in der Region Madrugada starten. Lest hier die Notiz beim Treppengeländer, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Die Legende von La Princesa“:

Agujero-Azúl-Höhle erkunden und La Princesa finden

Springt nach dem Lesen der Notiz über das Treppengeländer und springt bei der Missionsmarkierung ins Wasser. Taucht ab und folgt der Markierung, um den Höhleneingang zu finden. Taucht hindurch, bis ihr innerhalb der Höhle wieder auftauchen könnt.

Taucht dann bei der nächsten Wasserstelle weiter zur nächsten Höhle. Klettert über die Felsen weiter und taucht in die Wasserstelle auf der anderen Seite ab, wo sich die vielen Quallen befinden.

Haltet euch hier links an der Wand und taucht bis zur nächsten Höhle. Lauft dann links den Weg entlang und taucht bei der nächsten Wasserstelle wieder ab. Nehmt unter Wasser die rechte Abzweigung und taucht wieder auf. Nun seid ihr bereits in der letzten Höhle angekommen.

Lauft links an der Wand entlang und klettert nach oben zum Skelett in der Mitte. Schaut nun über euch, um euren Kletterhaken zu benutzen, mit dem ihr euch weiter nach oben zu einem Vorsprung ziehen könnt.

Folgt diesen Weg bis zum Ende, um zur Schatzkiste zu gelangen. Öffnet sie, um die Schatzsuche abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr den Talisman „Köder“. Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Die Legende von La Princesa“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.