In der Schatzsuche „Krokodilstränen“ von Far Cry 6 sollt ihr einen Weg finden, Luis‘ Versteck zu öffnen und könnt dabei am Ende das einzigartige Gewehr „Surf & Turf“ freischalten. In unserem Walkthrough samt Video zeigen wir euch die Lösung dieser Schatzsuche.

Far Cry 6 Facts

Lösung für „Krokodilstränen“ im Video (Far Cry 6)

Die Schatzsuche „Krokodilstränen“ könnt ihr bei der Ortega-Krokodilfarm auf der kleinen Insel in der Bucht von Cayo Ardiente in Aguas Lindas (Madrugada) starten. Lest hier die Notiz auf der Theke des Hauses, um die Schatzsuche zu beginnen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der Schatzsuche „Krokodilstränen“:

Luis‘ Versteck öffnen und Surf & Turf bekommen

Seid bei dieser Schatzsuche besonders auf der Hut, denn überall auf der Farm lauern angriffslustige Krokodile. Geht nach dem Lesen der Notiz links die Treppen hoch und achtet ein paar Meter weiter rechts auf das Haus mit der Leiche davor.

Von der Leiche führt eine Blutspur ins Haus. Zückt eure Waffe, denn im Haus wartet schon das starke Krokodil „Beatriz“ auf euch. Tötet das Reptil, um als Beute den Schlüssel zu Luis‘ Zimmer zu erhalten.

Nun müsst ihr euch nur noch zu Luis‘ Versteck im Haus nördlich im Suchgebiet begeben. Es steht erhöht und ihr könnt es nur mit eurem Kletterhaken erreichen, indem ihr auch vom Übergang auf der anderen Seite hinüberschwingt.

Habt ihr das geschafft, könnt ihr mit dem Schlüssel die Tür zum Versteck öffnen und drinnen die Schatzkiste öffnen, um die Schatzsuche zu beenden. Als Belohnung erhaltet ihr das einzigartige Gewehr „Surf & Turf“. Dies besitzt ein erweitertes Magazin, panzerbrechende Munition und ein präzises Mittelstreckenvisier.

Habt ihr noch Probleme oder Fragen zur Schatzsuche „Krokodilstränen“ in Far Cry 6? Dann schreibt es uns in den Kommentaren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).