Im Sondereinsatz „Maceo“ von Far Cry 6 könnt ihr ein Geheimversteck mit Monedas finden. Um die Kiste zu öffnen benötigt ihr allerdings einen Schlüssel. An dieser Stelle zeigen wir euch deshalb die Fundorte von Schlüssel und Versteck in Maceo.

Far Cry 6 Facts

Fundort von Schlüssel & Geheimversteck in Maceo (Far Cry 6)

Wie im Sondereinsatz Cocodrilo könnt ihr auch auf der Karte von Maceo eine Kiste mit Monedas öffnen. Dafür müsst ihr zunächst den Schlüssel auf dem Luftstützpunkt Omaja einsammeln und könnt dann beim zerstörten Marktplatz unter dem Wasserturm im Norden das Geheimversteck mit der Kiste finden. Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Fundort von Schlüssel und Kiste in Maceo:

Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte von Kiste und Schlüssel ebenfalls markiert:

Kurz nach Betreten des Geländes vom Luftstützpunkt Omaja im Westen über das Tor auf der Hauptstraße könnt ihr rechts des Weges ein Container-Gebäude mit grünem Dach sehen. Betretet es und schaut dann direkt links zwischen den Doppelstockbetten ins Regal. Hier könnt ihr den Schlüssel zum Versteck eines Soldaten finden.

Mit dem Schlüssel solltet ihr jetzt aber nicht direkt zur Kiste laufen, weil ihr ein Leben verliert, wenn ihr euch zu weit vom Luftstützpunkt entfernt. Ihr respawnt dann direkt wieder in der Nähe eures Missionsziels. Schnappt euch also erst das PG-240X aus dem Luftstützpunkt, bevor ihr euch auf die Suche nach der Kiste macht.

Haltet euch für den Fundort des Verstecks mit der Kiste jetzt nördlich. Hier kommt ihr zunächst rechts am Zugwrack vorbei und könnt dann weiter im Norden schon den blauen Wasserturm beim zerstörten Marktplatz sehen. Darunter befindet sich eine Markthalle. Direkt nach Betreten seht ihr direkt links neben dem Eingang die Kiste.

Als Belohnung erhaltet ihr 400 Monedas, die ihr für neue Items auf dem Schwarzmarkt bei Lola ausgeben könnt. Hier gibt es regelmäßig neue Waffen und Outfits, die ihr kaufen könnt. Habt ihr noch Probleme, Schlüssel oder Kiste im Sondereinsatz „Cocodrilo“ zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!