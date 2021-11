In Far Cry 6 gibt es zahlreiche Missionen, in denen ihr euch beweisen müsst. Ubisoft hat kürzlich neue herunterladbare Inhalte hinzugefügt und dann wieder zurückgezogen, weil sie zu früh eingefügt wurden.

Far Cry 6: Dannys Mission sollte noch gar nicht da sein

Bereits vor einem Monat stellte Ubisoft in einem Trailer die kommenden Post-Launch-Inhalte vor, auf die ihr euch in den kommenden Wochen und Monaten freuen könnt. Dazu gehört auch die Mission „Dani & Danny vs. Everybody“ mit der Legende Danny Trejo in der Hauptrolle. In dieser Mission müsst ihr Zutaten sammeln und den Taco-Stand von Danny gegen Feinde verteidigen, während er leckere Gaumenfreuden zubereitet.

Am 2. und 3. November gab es für alle Plattformen das zweite Update zum Spiel, das neben zahlreichen Bugfixes auch Gameplay-Updates ins Spiel brachte. Mit diesem Update wurde außerdem die Mission wieder entfernt, „da sie versehentlich zu früh veröffentlicht wurde. Wir freuen uns darauf, wenn die Spieler in Zukunft die endgültige Version ausprobieren“, so Ubisoft auf der offiziellen Webseite.

Im offiziellen Trailer könnt ihr einen Blick auf die Mission werfen:

Ihr könnt euch auf zwei weitere Missionen und Inhalte freuen

Die Mission „Dani & Danny vs Everybody“ ist die erste, die Ubisoft in ihrem Trailer ankündigte. Über das Jahr verteilt werden insgesamt drei Gratis-Missionen mit Gaststars erscheinen, die ihr allein oder im Koop spielen könnt.

In der zweiten Mission „Rambo: All The Blood“ müsst ihr euch mit dem größten Rambo-Fan zusammentun, um gegen das yaranische Militär anzutreten.

Die dritte Mission ist ein Crossover mit der Erfolgs-Netflix-Serie „Stranger Things“. In „The Vanishing“ müsst ihr herausfinden, was mit eurem Freund Chorizo passiert ist.

Darüber hinaus arbeitet Ubisoft an weiteren zusätzlichen Inhalten wie 6 spannenden Sondereinsätzen, wöchentliche Aufstände und weitere Inhalte, die im Season Pass von Far Cry 6 enthalten sind. Dieser wird auch ein Remaster von Far Cry 3: Blood Dragon enthalten.

Far Cry 6 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.

