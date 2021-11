Ubisoft hat eine neue Gratis-Aktion gestartet! Bis zum 12. November könnt ihr euch via Ubisoft Connect die komplette „Assassin's Creed Chronicles“-Reihe kostenlos sichern. Dabei handelt es sich um drei Spin-Off-Games, die in China, Indien und Russland spielen. Das Angebot hat jedoch einen kleinen Haken.

Assassin's Creed Chronicles Facts

Geschenke von Ubisoft: PC-Spieler können Assassin's Creed Chronicles gratis abstauben

Ihr wisst noch nicht, was ihr übers Wochenende zocken sollt? Dann hat Ubisoft möglicherweise genau das Richtige für euch. Via Ubisoft Connect könnt ihr euch gerade die vollständige „Assassin's Creed Chronicles“-Saga kostenlos sichern. Einziges Problem: Konsolenspieler gehen leer aus – das Angebot gilt nur für PC-Spieler.

Die Gratis-Aktion läuft noch bis zum 12. November 2021 um 11:00 Uhr – wenn ihr euch die Spiele also unter den Nagel reißen wollt, solltet ihr euch lieber beeilen.

Assassin’s Creed Chronicles – offizieller Ankündigungs-Trailer

So sichert ihr euch die Gratis-Spiele

Sobald ihr die Aktions-Webseite aufgerufen habt, findet ihr in der Mitte des Bildschirms einen großen grauen Button, auf dem „Ubisoft Connect PC steht“. Nachdem ihr diesen angeklickt habt, landet ihr in einer Login-Maske, in die ihr eure Anmeldedaten für euren Ubisoft-Connect-Account eingebt. Nach der erfolgreichen Anmeldung werden die 3 Assassin's-Creed-Spiele eurer Spielebibliothek hinzugefügt, sodass ihr sie fortan jederzeit downloaden und zocken könnt.

Wer noch mehr Gratis-Spiele abstauben will, sollte zusätzlich stets einen Blick auf die wöchentlichen Giveaway-Aktionen von Epic Games haben. Der Online-Store verschenkt alle 7 Tage neue Spiele. Aktuell könnt ihr etwa das Aufbau-Spiel Aven Colony absahnen (Quelle: spieletipps).

Und auch bei GOG läuft noch eine Geschenk-Aktion. Die Steam-Alternative bietet euch den Action-Adventure-Klassiker Outcast 1.1 zum kostenlosen Download an. Das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 1999, wurde jedoch nochmal in einer überarbeiteten Form neu aufgelegt, die zahlreiche technische Verbesserungen mit sich bringt.