Mit Assassins's Creed Infinity wagt Ubisoft einen großen Schritt. Die Open-World-Reihe soll in der Zukunft einen Live-Service-Charakter verpasst bekommen. Und da will der Publisher offenbar noch nicht Halt machen. Mit Far Cry könnte das nächste Franchise eine große Änderung für alle Spieler erfahren.

Wird Far Cry ein Live-Service-Game?

Erst im Juli hatte Ubisoft mit einer Ankündigung zu Assassin's Creed für eine Überraschung gesorgt. Die beliebte Reihe wird in der Zukunft in einem großen Live-Service-Kosmos ein völlig neues Spiel werden und darin auf das klassische Singleplayer-Dasein verzichten.

Und offenbar möchte der Publisher dieses Konzept für weitere erfolgreiche Reihen übernehmen. Nächster Kandidat wird wohl das populäre Far Cry werden.

In einem neuen Bericht wird das Ausscheiden von Far-Cry-Frontmann Dan Hay besprochen und dabei die pikante Zukunft der Action-Reihe angeschnitten. Hay hat bis jetzt an einem Nachfolger für Far Cry 6 gearbeitet und Ubisoft beabsichtigt diesen als Live-Service-Game herauszubringen. (Quelle: GamesBeat)

Ob es sich dabei um einen Hauptteil der Reihe oder ein Spin-Off handeln könnte, ist noch nicht bekannt.

Far Cry und AC glänzen oft mit ihren beeindruckenden, offenen Welten. Folgende Bilderstrecke zeigt euch, auf welche fantastischen Open-World-Spiele ihr euch 2022 freuen könnt:

Müsst ihr ein Free-to-Play-Modell fürchten?

Bei Live-Service-Games schrillen bei vielen Spielenden gleich die Alarmglocken. Denn oftmals bedienen sich solche Spiele einem Free-to-Play-Modell mit Mikrotransaktionen. Doch Ubisoft hat schon bei Assassin's Creed Infinity Entwarnung gegeben – das Spiel wird nicht Free-to-Play. (Quelle: GamesRadar)

Demnach stehen die Chancen groß, dass auch ein Far-Cry-Ableger mit gleichem Konzept ein Vollpreistitel werden könnte.

Ubisoft hat viel mit der Far-Cry-Reihe vor. Der Fanliebling könnte schon mit dem nächsten Ableger eine große Veränderung durchmachen und zum Live-Service-Game werden. Der Publisher hat mit der Ankündigung zu AC Infinity bereits gezeigt, dass die Reise langfristig wohl in diese Richtung geht.