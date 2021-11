Mit der Rückkehr in ein Setting in der nahen Zukunft macht Battlefield 2042 vielen Fans eine Freude, doch neben Altbewährtem mangelt es dem Shooter von EA nicht an neuen Ideen – diese funktionieren nur nicht zu 100 Prozent zusammen.

Hinweis: In diesem Test werdet ihr aktuell keine Wertung oder ein abschließendes Fazit finden. Im Rahmen eines Review-Events konnten Presse und Content Creator Battlefield 2042 und alle Inhalte bereits testen. Für eine adäquate Bewertung braucht es jedoch Bedingungen, die möglichst nah an dem sind, was ihr im fertigen Spiel erlebt. Gerade der Modus „Portal“ lebt von den Spiel-Erfahrungen, die von der Community erstellt werden.

Battlefield 2042: Drei Spiele in einem

Schon in der Marketing-Kampagne haben EA und Entwickler DICE die drei Modi „All-Out Warfare“, „Hazard Zone“ und „Portal“ immer als separat gehaltene Teile von Battlefield 2042 behandelt. Tatsächlich handelt es sich auch um drei sehr unterschiedliche Spiel-Erfahrungen und gerade deren Verknüpfung führt zu Problemen. Alle drei Modi teilen sich nämlich nicht nur einen Großteil der Spiel-Inhalte, sondern auch ein Fortschrittssystem.

Für das Review-Event haben wir die PC-Version auf einem High-End-Gerät testen können, wodurch das Spiel mit maximalen Grafikeinstellungen laufen durfte. Bei der Version handelte es sich um den Build, der auch am 12. November für alle mit Early-Access-Zugang live geht. Allerdings waren bereits alle Waffen und Ausrüstungsgegenstände freigeschaltet.

„All-Out Warfare“: Die klassische Battlefield-Erfahrung?

Neben den größeren Karten und den zumindest auf PC und Next-Gen 128 Spielenden ist die vermutlich hervorstechendste Änderung die Einführung der Spezialisten. Statt Klassen, wie in den bisherigen Spielen, gibt es in Battlefield 2042 individuelle Charaktere, die eine spezielles Gadget und eine einzigartige Eigenschaft mit sich bringen. Dafür stehen Waffen und sonstige Ausrüstung jedem Spezialisten frei, ihr seid also beispielsweise als Medic nicht an Sturmgewehre und als Sniper nicht an Scharfschützengewehre gebunden.

Ein großes Thema in Battlefield ist natürlich „Levolution“, also kleine und große Ereignisse, die das Schlachtfeld beeinflussen. Mittlerweile ist es eher ein Synonym für die Zerstörbarkeit der Map. In Battlefield 2042 sind das vor allem Naturkatastrophen und der Raketenstart auf Orbital. Einstürzende Hochhäuser werdet ihr im neuen Battlefield übrigens nicht finden. Tatsächlich beschränkt sich der Zerstörungsgrad auf Zäune und kleinere Hindernisse. Nicht mal ein Tornado oder Sandsturm führen zu Zerstörung, sie behindern die Sicht und lassen euer HUD ausfallen.

Mit „Eroberung“ erwartet euch die bekannte Battlefield-Erfahrung, nur eben mit mehr Spielenden. Der neue Modus „Durchbruch“ setzt auf ein aus „Rush“ bekanntes Konzept, bei dem es ein angreifendes und ein verteidigendes Team gibt. Es müssen allerdings ganz normal Flaggenpunkte erobert werden. Dadurch ergibt sich eine große Frontlinie, an der ein Großteil der Spielenden aufeinanderprallt. Die ganze Action sorgt aber auch für viel Chaos.

Die klassische Battlefield-Erfahrung ist es also nicht geworden. Die Spezialisten verändern deutlich, wie sich das Spiel anfühlt und einige von ihnen funktionieren bei „All-Out Warfare“ nicht so richtig. Es könnte außerdem zu Problemen bei der Rollenverteilung (und Erfüllung) innerhalb der Squads führen. Ein Problem, das auch mit „Hazard Zone“ zusammenhängt.

„Hazard Zone“: Eine frische Idee, nur für wen ist sie?

Zu den gigantischen Schlachten von „All-Out Warfare“ ist „Hazard Zone“ die Gegenthese. Squads kämpfen auf den sieben bekannten Karten darum, Festplatten zu bergen und dann eine der zwei Evakuierungsmöglichkeiten zu erwischen. Dafür gibt es Credits, die ihr dann in Waffen und Ausrüstung für die nächste Runde investieren könnt. Neben den acht Squads (Sechs für PS4 und Xbox One) gibt es noch KI-Gegner, die euch das Leben schwer machen wollen. Das gelingt ihnen aber nicht so gut, da sie aus derselben Kaserne kommen wie die Sturmtruppen aus Star Wars. Immerhin gibt es ein paar Credits für die Abschüsse, die ihr sogar behalten dürft, selbst wenn ihr beide Evakuierungen vermasselt.

Mit einem Squad, das kommuniziert und zusammenarbeitet (Grüße an Squad 12, das objektiv beste Squad des Review-Events) macht der Modus durchaus Laune. Hier kommen die besonderen Fähigkeiten und Gadgets der einzelnen Spezialisten besonders zum Tragen. Beim Kampf um den finalen Abflug von der Karte geht der Puls nach oben und es kommt Spannung und Spielspaß auf. Ein Problem könnte die Langzeitmotivation werden, denn außer Credits gibt es nicht viel zu holen und genau da entsteht ein weiteres Problem: Gute Spieler werden immer mit genug Credits versorgt sein, um die beste Ausrüstung zu haben. Allen anderen bleibt nur die kostenlose Standard-Ausrüstung und gegen gute Squads werdet ihr mit dem aufsatzlosen Sturmgewehr kein Land sehen.

„Portal“: Seid ihr Nostalgiker oder Spielkind?

Hinter „Portal“ verbirgt sich möglicherweise der Star von Battlefield 2042. Dies sind nämlich je zwei neu aufgelegte Maps aus den Spielen Battlefield 1942, Bad Company 2 und Battlefield 3. Die neuen Maps sehen nicht nur toll aus, sondern sind spielerisch auch gut in Battlefield 2042 umgesetzt. Ein paar Abstriche müsst ihr zwar machen, so fehlen zum Beispiel die Waffenaufsätze von Teil 3 und Bad Company 2, doch gerade für langjährige Fans wird es sich wie nach Hause kommen anfühlen.

Der wichtigste Part von „Portal“ sind aber eigentlich die Community-Erfahrungen, die ihr alle selbst erstellen dürft. Es wird sich zeigen, was die kreativen Köpfe da draußen mit den Einstellungen und dem Visual-Scipt-Tool alles anstellen werden. Ein kleiner Dämpfer ist allerdings die Beschränkung auf die Modi „Free For All“ und „Team Death Match“ bei der Erstellung eigener Spiel-Erfahrungen.

Optik und Performance

Wie gesagt, Battlefield 2042 wurde von mir auf den maximalen Grafikeinstellungen gespielt, das hab ich zum Start allerdings mehrfach überprüft. Was mich auf den „All-Out Warfare“-Maps begrüßte, entsprach optisch nicht meinen Erwartungen. Alles wirkt matt und detailarm. Zwar sind fast alle Texturen wunderbar scharf und auch an Waffen und Fahrzeugen gibt es viele Details zu sehen, die Maps selber bleiben optisch aber hinter dem zurück, was die Trailer versprachen.

Während des Review-Events beklagten einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen diverse Performance-Probleme wie Frame-Drops oder komplette Abstürze. Ich persönlich bin von alledem aber verschont geblieben, es könnten also ein paar spezifische Hardware-Probleme sein.

Vorläufiges Fazit

Battlefield 2042 bietet drei sehr unterschiedliche Spiel-Erfahrungen, das sorgt zwar für jede Menge Abwechslung, führt aber auch zu Problemen. Es ist zum einen fraglich, ob „All-Out Warfare“ und „Hazard Zone“ nicht zu unterschiedliche Spieler-Typen ansprechen. Damit zusammen hängt auch das Problem der Spezialisten. Die müssen nämlich in beiden Modi funktionieren und laufen sogar Gefahr, es in keinem richtig gut zu tun. Was aus „Portal“ wird, hängt ein Stück auch an der Community und der Frage, ob DICE ihnen genug Tools an die Hand gegeben hat, um langfristig coole Erfahrungen zu kreieren.

Grundsätzlich macht das Gameplay aber sehr viel Spaß und seit der Beta hat sich insgesamt vieles in eine positive Richtung entwickelt.

Ein ausführliches Fazit und auch eine Wertung könnt ihr in den nächsten Tagen erwarten.

Battlefield 2042 startet am 12. November 2021 in den Early Access, der Release erfolgt am 19. November 2021. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen PS5, Xbox Series X|S und PC sowie davon getrennt zwischen den Plattformen PS4 und Xbox One.

