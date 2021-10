Far Cry 6 schickt euch nach Yara und in den Kampf gegen El Presidente. Da habt ihr sicherlich ordentlich zu tun, doch egal wie viel Zeit ihr im Spiel verbringt – der Diktator Antón Castillo wird euch E-Mails schicken und euch verspotten.

Far Cry 6: Ubisoft nutzt E-Mails, um Spieler am Ball zu halten

Vielleicht habt ihr wenig Zeit, um Far Cry 6 zu spielen oder ihr geht es langsam an. Vielleicht ist das Spiel am Ende auch nix für euch. Da ist es völlig in Ordnung, das Spiel wegzulegen, denn keiner kann euch dazu zwingen, es zu spielen – das sieht Ubisoft allerdings anders. Egal ob ihr viel oder wenig Zeit im Spiel verbringt, ihr bekommt ihr E-Mails von Diktator Antón Castillo, der euch schikaniert.

„Sie schicken dir E-Mails und schikanieren dich, wenn du es wagst, mit dem Spielen aufzuhören“, schrieb Twitter-Nutzer Brendan Sinclair, leitender Redakteur bei GameIndustry.biz und er hängte auch gleich Beweisbilder mit dran:

„Das kannst du doch sicher besser“ oder „Es war amüsant dich scheitern zu sehen“ sind Sätze, die euch dann um die Ohren gehauen werden, doch auch mit kleinen Kriegserklärungen von El Presidente müsst ihr rechnen.

Hat Ubisoft sich damit ins eigene Fleisch geschnitten?

Vermutlich hat Ubisoft es sich anders vorgestellt, doch am Ende fallen die Reaktionen auf diese E-Mails größtenteils negativ aus. Hier und da kann es sogar passieren, dass ein paar Spieler vergrault werden. So könnte es zum Beispiel der Fall bei Twitter-Nutzer*in Tiger Lily sein:

„Ich finde das höchst beleidigend. @Ubisoft. Ich verstehe, dass ihr eure Mitarbeiter schikaniert, das ist eure Art, Geschäfte zu machen. Doch ihr müsst bedenken, dass die Leute das nicht mögen. Wenn ihr versucht, mich per E-Mail zum Spielen des Ubisoft-Sandkastenspiels Nr. 30 zu zwingen, werde ich einfach sauer und höre aus Trotz auf.“

Solltet ihr diese E-Mails ebenfalls nicht bekommen wollen, soll es die Möglichkeit geben, diese jederzeit abzustellen.

