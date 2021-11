In Call of Duty: Vanguard habt ihr gleich mehrere Wege um in eurem Rang zu steigen. Im Folgenden veraten wir euch, wie ihr schnell levelt und Prestige erreicht.

Schließt Herausforderungen ab

Wie sonst auch, gibt es in CoD Vanguard unzählige Herausforderungen zum abschließen. Wechselt im Hauptmenü vom Multiplayer zum Reiter „Herausforderungen“ und sucht euch welche heraus, die ihr entweder schnell und einfach erledigen könnt oder bei denen ihr kurz davor seid sie abzuschließen. Viele der Challenges werdet ihr automatisch vorantreiben, es lohnt sich deswegen auf jeden Fall einen Blick auf sie zu haben.

Oftmals drehen sich die Herausforderungen um einen speziellen Modus oder ihr sollt Feinde mit bestimmten Waffen oder Ausrüstungen niederstrecken. Achtet vor allem darauf, ob ihr ein Set an Challenges meistern könnt, denn meistert ihr nämlich ein Set, sahnt ihr 10.000 XP ab. Das schnelle leveln ist übrigens nicht nur hilfreich für Prestige, sondern auch für alle Trophäen und Erfolge.

Operator-Herausforderungen abschließen & deren Lieblingswaffe benutzen

Zum ersten Mal gibt es in CoD auch die neuen, sogenannten Operator-Herausforderungen. Wechselt im Hauptmenü zum Reiter „Operatoren“, wählt einen Charakter aus und wechselt erneut zum Tab „Herausforderungen“, oder drückt in der Auswahl des Operators auf Viereck/X (PS/XBox). Jeder Operator besitzt dieses Jahr nämlich auch eigene Challenges.

Wollt ihr schnell leveln und XP verdienen, solltet ihr also immer mal wieder den Operator wechseln und schauen, welche Challenges für ihn oder sie noch offen sind. Gleichzeitig erhöht ihr übrigens auch die Stufe vom Operator selber, wodurch ihr neue Skins, Embleme, Sticker und andere Extras freischaltet.

Sobald ihr euch für einen Operator entscheidet, solltet ihr immer mit seiner Lieblingswaffe spielen, die ihr in der rechten Bildschirmhälfte seht, wenn ihr euch in der Operator-Auswahl befindet. Mit ihr erhaltet ihr nämlich Bonus-EP für die jeweilige Waffe und eurer allgemeinen Stufe.

Leveln durch Waffen-Herausforderungen

Neben den allgemeinen Herausforderungen und den Operator-Challenges, solltet ihr aber auch die Waffen-Herausforderungen erledigen. Wer schnell leveln will, sollte ebenfalls viele unterschiedliche Waffen ausprobieren und leveln. Jedes Gewehr besitzt nämlich eigene Herausforderungen, die euch beim Abschluss mit Erfahrungspunkten belohnen. Wichtig: Achtet trotzdem darauf, dass ihr mit der Waffe gut umgehen und Kills erzielen könnt. Wenn ihr mit einer Waffe gar nichts reißt, dann bringen euch auch die jeweiligen Herausforderungen nichts, wägt also stets ab.

Ebenfalls solltet ihr versuchen, die Tarnungs-Herausforderungen der Waffen abzuschließen. Ihr erhaltet dadurch nicht nur neue Skins für sie, sondern erhaltet beim Abschluss jeder Challenge auch zusätzliche XP.

Verlasst auf keinen Fall ein Match frühzeitig

Vernachlässigt bei CoD Vanguard auf keinen Fall den Match-Bonus! Nach dem Ende kann sich die Videosequenz bei Vanguard schon etwas ziehen, darum verlassen einige Spieler frühzeitg das Match, manchmal sogar zu frühzetig. Begeht nicht den gleichen Fehler, selbst wenn eure Leistung nicht allzu berauschend war, denn am Ende der Runde erhaltet ihr einen wirklich großzügigen Match-EP-Bonus!

Dieser fällt bei Siegen zwar höher als bei Niederlagen aus, ist aber immer lohnenswert. Vor allem wenn ihr beispielsweise als Nachzügler erst spät in ein Match reingeworfen werdet.

Wählt den richtigen Spielmodus

Um ehrlich zu sein gibt es dieses Jahr in CoD keinen richtigen oder falschen Spielmodus, wenn ihr schnell leveln wollt. Ihr erhaltet ungefähr immer die gleichen Erfahrungspunkte, wobei einige Spieler besser mit Spielmodis zurecht kommen, bei denen ihr ein Ziel („Objective“) spielen müsst, wie beispielsweise Herrschaft. Was ihr aber tun könnt, um die XP pro Runde zu erhöhen, ist das sogenannte Kampftempo auf „Blitz“ zu stellen. Das könnt ihr im Filter mit Viereck/X (PS/Xbox) einstellen.

Das bedeutet, dass mehr Spieler an einem Match teilnehmen. Zwar werden die Runden dadurch ziemlich chaotisch und auf manchen Maps könnt ihr schnell den Überblick verlieren, dafür erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einen Gegner anzutreffen und Erfahrungspunkte durch Kills oder andere Aktivitäten zu bekommen. Hier gilt jedoch das Gleiche wie bei den Waffen-Herausforderungen: Wenn ihr besser in Spielen abschneidet bei denen nicht so viele Teilnehmer sind, dann verringert lieber die Teilnehmeranzahl.

Clan erstellen & 10 % mehr XP verdienen

Ihr könnt in CoD Vanguard einen Clan erstellen oder einem bereits vorhandenen Clan beitreten. Eines der beiden solltet ihr unbedingt machen, denn wenn ihr mit einem Spieler eures Clans zusammen spielt, wird sämtlicher XP-Gewinn um 10% gesteigert. Drückt Dreieck/Y (PS/Xbox), um zu „Sozial“ zu gelangen. Dort könnt ihr einem Clan beitreten oder einen erstellen, zudem erhaltet ihr dafür noch ein Achievement.

Doppel-EP-Token verwenden

Last but not least und ziemlich offentlich: Benutzt eure Doppel-EP-Token! Prüft also vor jeder längeren Spielsitzung, ob ihr Token übrig habt und aktiviert sie regelmäßig. Vor allem, wenn ihr den Battle Pass kauft, werdet ihr häufiger welche dieser Token im Inventar haben. Mit ihnen werden für eine gewisse Zeitspanne sämtliche Erfahrungspunkte im Spiel verdoppelt.

Habt ihr noch andere hilfreiche Tipps und Tricks, um schnell im Level aufzusteigen? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare, eure Meinung und Vorgehensweise interessiert uns!

