Call of Duty: Vanguard versetzt euch in der Zeit zurück, denn die Kampagne spielt im zweiten Weltkrieg. Zudem spielt ihr im Verlauf der Geschichte mit unterschiedlichen Protagonisten. Aber, wie lang ist die Spielzeit und wie viele Kapitel gibt es insgesamt? Im Folgenden verraten wir es euch.

Call of Duty: Vanguard Facts

Spielzeit der Kampagne von CoD Vanguard

Die Kampagne der CoD-Spielen ist meistens nicht allzu lang und das ändert sich auch in Call of Duty: Vanguard nicht. Allerdings hängt eure Spielzeit stark von eurem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Insgesamt beträgt die Spielzeit ungefähr 4 bis 7 Stunden.

Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad „Rekruit“ könnt ihr durch jede Mission in etwa 20 - 30 Minuten durchlaufen. Auf „Veteran“ wird es nicht so einfach sein, da könnt ihr mit einer Spielzeit von 5 bis 7 Stunden rechnen, je nachdem wie gut ihr euch anstellt.

Im folgenden Video zeigen wir euch, was die CoD-Reihe so besonders macht:

Kapitelübersicht der Kampagne

Insgesamt gibt es 9 Kapitel (Missionen) in Call of Duty: Vanguard. Im Folgenden listen wir sie euch alle auf:

Phönix Operation Tonga Stalingrad Die Schlacht um Midway Numa-Numa-Pfad Lady Nachtigall Die Ratten von Tobruk Die Schlacht von El Alamein Das Vierte Reich

In den unterschiedlichen Missionen spielt ihr mit verschiedenen Soldaten der Spezialeinheit „Vanguard“. Die Level in CoD Vanguard sind zudem oftmals weitläufiger als in vorherigen CoD-Spielen, allerdings immer noch linear aufgebaut.

Zombie- und Multiplayer-Modus

Eure Spielzeit und der Umfang von CoD Vanguard erhöht sich durch den Zombie- und den Mehrspieler-Modus jedoch enorm, falls ihr an den beiden Modi interessiert seid. Wenn ihr übrigens alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, kommt ihr an den beiden Modi nicht vorbei, denn auch dort könnt ihr Achievements freischalten. Diese Trophäen sind mit am zeitintensivsten.

Wenn ihr nicht nur die Story von Call of Duty: Vanguard spielen wollt, sondern auch die weiteren Modi mit berücksichtigt, könnt ihr mit einer Spielzeit von 40+ Stunden rechnen.

Welcher der drei Modi ist euer Lieblingsmodus in CoD Vanguard und, wie lange habt ihr für die Story gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!