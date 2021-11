Die Serie Squid Game ist auf Netflix eingeschlagen wie eine Bombe. Seither schwappt das Konzept der Serie auch in Videospiele über – Spieler erstellen eigene Herausforderungen und Level in ähnlichem Stil. Jetzt gibt es sogar ein eigenständiges Spiel auf Steam, welches nicht nur abgefahren und kostenlos ist, sondern übermäßig von PC-Spielern gefeiert wird.

Squid-Game-Klon ist ein Steam-Hit

Wer mittlerweile noch nichts von Squid Game auf Netflix gehört hat, war sicherlich auf einer Antarktis-Expedition oder ähnliches, denn die Serie hat nicht nur Zuschauer-Rekorde gebrochen, sondern definitiv schon einen Kult-Status sicher.

Der Trend um die Serie ist so populär, dass natürlich auch die Videospielbranche nicht bei einer Adaption widerstehen kann. Ein vielversprechender Klon der Show ist seit dem 29. Oktober auf Steam für PC-Spieler erhältlich und nennt sich Crab Game.

Nicht nur sind die Macher hinter dem Game so abgedreht ,wie das Spiel selbst, ihr könnt es sogar kostenlos mit euren Freunden im Multiplayer zocken. Um zu sehen, was euch erwartet, solltet ihr definitiv einen Blick in den abgefahrenen Trailer werfen:

PC-Spieler feiern Crab Game

Die Umsetzung des Spiels scheint bei den Gamern ziemlich gut anzukommen. Bei aktuell über 14.000 Rezensionen staubt das verrückte Action-Game die Bewertung „Sehr positiv“ ab. Und auch etliche Videos auf YouTube zeigen, dass Crab Game rauf und runter gespielt wird. Oft mit dem Titel „Crab Game ist besser als Squid Game“.

Falls ihr euch selbst in das Battle Royale stürzen wollt, erwarten euch Spielarenen mit bis zu 35 Spielern, 28 verschiedene Karten und neun verschiedene Spielmodi. Und Milch – sagt zumindest die Spielebeschreibung auf Steam.

