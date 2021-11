Ein neuer Hoffnungsträger aus der Spieleschmiede From Software soll Anfang nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken. In einem neuen Gameplay-Video machen die Entwickler den wartenden Spielern Elden Ring so richtig schmackhaft. Prompt wird das Action-RPG in die Steam-Topseller katapultiert.

Steam-Topseller bekommen Zuwachs

Die Topseller von Steam sind ständig im Wandel: Neuerscheinungen, Inhaltsupdates oder attraktive Sales können Spiele in die Charts der Plattform befördern. Das heiß erwartete Elden Ring hat jetzt seine Tore zur Vorbestellung eröffnet und PC-Spieler schlagen eifrig zu, sodass das Spiel unter die Top 3 der Bestseller springt.

Mit am Start sind auch Vorbestellerboni: Für die Standard-Edition gibt es ein Abenteuerhandbuch und eine Bonusgeste, die Deluxe-Edition enthält zusätzlich ein digitales Artbook und den originalen Soundtrack.

Erstes Gameplay zu Elden Ring

Um die Vorbestellungen ordentlich anzuheizen und die Fans mit frischem Material zu versorgen, hat From Software ein 15-minütiges Gameplay-Video zum Action-Rollenspiel veröffentlicht. Darin seht ihr die weitläufige Welt, diverse Kämpfe und eine erste Einführung in weitere wichtige Features.

Falls ihr das bombastische Gameplay-Material von Elden Ring noch nicht gesehen habt, empfehlen wir euch das gleich hier nachzuholen:

Nach einer Release-Verschiebung wird Elden Ring nun voraussichtlich am 25. Februar 2022 für PC und gängige Konsolen erscheinen. Für die Systemvoraussetzungen müssen sich PC-Spieler noch gedulden, denn diese sind auf der Steam-Shopseite noch nicht zu finden.

Die Souls-Spiele sind dafür bekannt, gnadenlos zu sein. Ob sich Elden Ring da auch einreihen wird? Bei folgenden Spielen wurdet ihr jedenfalls zur Weißglut getrieben:

