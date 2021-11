Steam veranstaltet zum Black Friday einen umfangfreichen neuen Sale. Bei der Herbstaktion könnt ihr euch Top-Spiele aus allen Genres zu kleinen Preisen sichern – darunter zum Beispiel New World, Hades, Outer Wilds, FIFA 22 und noch viele mehr.

Steam hat pünktlich zum Black Friday einen neuen Sale gestartet, bei dem ihr aus einer riesigen Auswahl an Spielen eure nächsten Highlights aussuchen könnt – und dabei bis zu 75 Prozent sparen könnt. Wir zeigen euch hier, welche Top-Deals ihr euch bei Steams Herbst-Aktion auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Steam: Hammer-Sale zum Black Friday

Im neuesten Steam-Sale könnt ihr zahlreiche namhafte Top-Spiele zu außergewöhnlich kleinen Preisen schnappen. Mit New World, FIFA 22, Deathloop, Marvel's Guardians of the Galaxy und weiteren Hits sind auch kürzliche Neuerscheinungen im Preis reduziert. Dabei solltet ihr allerdings nicht zu lange warten, denn die Herbstaktion läuft nur bis zum 1. Dezember. Hier sind einige Highlights aus dem riesigen Black-Friday-Sale:

In unserem Video zeigen wir euch 6 Tipps für die Schnäppchenjagd am Black Friday:

Pünktlich zum Black Friday startet Steam mit der Herbstaktion einen neuen Sale, bei dem zahlreiche Top-Games stark im Preis reduziert sind. Wir zeigen euch die Spiele-Highlights aus der Steam-Aktion.

