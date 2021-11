Die kalte Jahreszeit ist da. Zeit, sich zu Hause ausgiebig den Videospielen zu widmen. Survival-Spiele machen sich da ganz gut und die bekommt ihr bei Steam derzeit im Doppelpack – sogar besonders günstig.

Holt euch Green Hell und Medieval Dynasty zum Spitzenpreis

Der Black Friday ist da. Überall sind Preise reduziert und auch Steam lässt sich die Chance nicht entgehen, euch in dieser Zeit ein paar besonders gute Preise zu liefern. Da wären zum Beispiel die Spiele Green Hell und Medieval Dynasty, bei denen ihr bis zum 1. Dezember 20 bis 25 Prozent sparen könnt. Kauft ihr die Spiele im Bundle, spart ihr sogar weitere 10 Prozent.

Wir stellen euch die Spiele vor

Green Hell

Green Hell Launch Trailer

Bei Green Hell handelt es sich um einen Survival-Simulator mit Open World. Ihr seid allein im Dschungel und habt weder Lebensmittel noch Werkzeuge zur Hand. Ihr müsst euch auf eine gefährliche Reise begeben, während sich die Einsamkeit nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist auswirkt.

Um zu überleben, benötigt ihr einen Unterschlupf, Werkzeuge und Waffen, um zu jagen und euch zu verteidigen. Sowohl wilde Tiere als auch Tropenkrankheiten machen euch das Leben schwer.

Der Entwickler von Green Hell beschreibt das Spiel als Psychothriller, denn die psychologischen Aspekte des Überlebens unter extremen Bedingungen stehen im Fokus. Ihr müsst nicht nur gegen die Umwelt, sondern auch gegen euren eigenen Verstand, eure Schwächen und Ängste kämpfen.

(Quelle: Green Hell)

Medieval Dynasty

Medieval Dynasty – offizieller Trailer

Medieval Dynasty ist eine Mischung aus Survival, Simulation, Kampf und Aufbauspiel. Ihr reist zurück in das europäische Mittelalter und habt dort nicht nur die Aufgabe, ein Dorf zu bauen, sondern auch euer Volk vor unzähligen Gefahren dieser Zeit zu beschützen.

Überlebt harte Winter und verwandelt euer Dorf in eine prächtige Stadt. Versorgt eure Gefolgsleute durch das Bestellen von Feldern, geht jagen und bereitet euch gut auf die jeweiligen Jahreszeiten vor. Seid ihr erfolgreich, erschafft ihr eine blühende Dynastie.

(Quelle: Medieval Dynasty)

Keinn spielerischer Anreiz für euch dabei? Dann empfehlen wir euch The Long Dark.

The Long Dark Wintermute Trailer

Bei The Long Dark handelt es sich um ein Erkundungs- und Survival-Spiel, das euch dazu auffordert, nach einer geomagnetischen Katastrophe in einer ausgedehnten gefrorenen Wildnis zu überleben. Es gibt keine Zombies - nur euch, die Kälte und all die Bedrohungen, die Mutter Natur mit sich bringt.

Bis zum 1. Dezember 2021 bekommt ihr das Spiel bei Steam für 10,19 Euro statt 29,99 Euro, spart also satte 66 Prozent!

Das Spiel gibt es auch für die PlayStation:

The Long Dark - [PlayStation 4]

