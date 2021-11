Im DLC „Vaas: Wahnsinn“ von Far Cry 6 könnt ihr 10 versteckte Chibis finden, die euch eine neue Cockpit-Deko und ein Achievement freischalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Chibi-Figuren auf der Karte und im Video.

Alle 10 Chibis in Vaas Wahnsinn finden (Karte und Video)

Die Chibi-Figuren von Vaas gehören neben den Tagebuchseiten und den Visionen zu den Sammelobjekten in Far Cry 6: Vaas Wahnsinn. Sie werden im Menü unter dem Punkt „Sammlung“ mit einer festen Nummer gelistet, so dass ihr überprüfen könnt, welche euch noch fehlen.

Die Chibis stellen kleine Figuren mit großen Köpfen dar, die das Abbild von Vaas darstellen. Wenn ihr euch in der Nähe einer Figur befindet, könnt ihr eine quietschige Stimme hören. Dies hilft euch beim Aufspüren. Schießt aus der Entfernung auf die Köpfe der Chibis oder sammelt sie aus nächster Nähe ein, um sie freizuschalten. Sie sind nicht verpassbar und ihr müsst sie auch nicht erneut einsammeln, falls ihr sterbt oder ins Hauptmenü zurückkehrt. Nach dem Sammeln werden sie direkt abgespeichert.

Ihr müsst unter anderem alle 10 Chibis finden, um mit „Veni Vidi Vaas“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 freizuschalten. Zudem schaltet ihr eine Cockpit-Deko von Vaas für das Hauptspiel frei, wenn ihr alle gesammelt habt.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte aller 10 Chibis in Vaas Wahnsinn:

Alternativ haben wir euch auf der folgenden Karte alle Fundorte der Chibi-Figuren markiert:

Chibi #01 (ab 0:00 im Video) - Auf dem Gitter unter dem Dach im südwestlichen Gebäude auf dem Gelände. Chibi #02 (ab 0:42 im Video) - Auf der Spitze eines der fliegenden Boote im Nordwesten. Chibi #03 (ab 1:14 im Video) - Auf dem Aussichtsturm südwestlich vom Gelände. Chibi #04 (ab 1:48 im Video) - In einem der Eimer im Sand an der Nordküste. Chibi #05 (ab 2:20 im Video) - Innerhalb des Baumstamms des großen Baums im Süden. Chibi #06 (ab 2:52 im Video) - Auf der Planke an der Spitze des großen Steinbogens im Nordwesten. Chibi #07 (ab 3:19 im Video) - Auf den betenden Händen der Citra-Statue im Südosten vom Gelände. Chibi #08 (ab 3:44 im Video) - Auf der eingefallenen Steinmauer in der nordöstlichen Sackgasse. Chibi #09 (ab 4:17 im Video) - In den Händen der über Kopf hängenden Leiche im Südosten. Chibi #10 (ab 4:42 im Video) - Auf der Spitze eines Felsens in der Bucht im Südosten.

Habt ihr noch Probleme dabei, bestimmte Chibis in Far Cry 6: Vaas Wahnsinn zu finden?