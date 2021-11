In der DLC-Erweiterung „Vaas: Wahnsinn“ von Far Cry 6 könnt ihr 7 versteckte Tagebuchseiten auf der Karte finden, um euch das Achievement „Liebes Tagebuch“ zu verdienen. Wir zeigen euch hier die Fundorte aller Seiten des Tagebuchs im Video und auf der Karte.

Alle 7 Tagebuchseiten in Vaas Wahnsinn finden (Karte und Video)

Genauso wie die Chibi-Figuren gehören die Tagebuchseiten zu den Sammelobjekten im DLC „Vaas: Wahnsinn“. Es handelt sich dabei um sieben Notizen mit den Namen „Wir sind alle verrückt“ Nr. 1-7. Welche ihr schon habt könnt ihr im Menü unter dem Punkt „Sammlung“ einsehen.

Die Dokumente sind nicht verpassbar und sie werden direkt abgespeichert, nachdem ihr sie eingesammelt habt. Solltet ihr sterben oder das Spiel abbrechen, müsst ihr sie später nicht noch einmal einsammeln.

Nachdem ihr alle 7 Tagebuchseiten gefunden habt, schaltet ihr mit „Liebes Tagebuch“ eine der Trophäen und Erfolge von Far Cry 6 frei. Im folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte der Tagebuchseiten auf einen Blick:

Alternativ haben wir euch auf der folgenden Karte alle Fundorte der Seiten des Tagebuchs markiert:

Wir sind hier alle verrückt I (ab 0:00 im Video) - Im selben Gebäude, wo ihr den DLC startet. Links an einer Wand. Wir sind hier alle verrückt II (ab 0:35 im Video) - Ebenfalls auf dem Gelände im Norden an der Wand in einem Container. Wir sind hier alle verrückt III (ab 1:07 im Video) - Im Nordosten bei einer Leiche kurz vor dem Eingang zu Citras Tempel. Wir sind hier alle verrückt IV (ab 1:39 im Video) - Auf dem Schiff im Vulkan im Südwesten. Wir sind hier alle verrückt V (ab 2:07 im Video) - Nur innerhalb des Psychospiels „Checkout“ im Südosten zu finden. Wir sind hier alle verrückt VI (ab 3:39 im Video) - Nur innerhalb des Psychospiels „Der Angelpunkt“ im Norden vor der Küste zu finden. Wir sind hier alle verrückt VII (ab 4:52 im Video) - In einem Gebäude beim Gebiet mit einem Stück des Dolches im Süden.

Habt ihr noch Probleme dabei, bestimmte Tagebuchseiten in Far Cry 6: Vaas Wahnsinn zu finden? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!

