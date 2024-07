Strategie-Hype auf Steam: Aufbau-Sim mit Survival stürmt die Charts

Auf Steam ist gerade eine brandneue Siedlungssimulation mit Survival-Elementen erschienen, die bereits jetzt gute Wertungen einheimst. Außerdem ist sie direkt weit oben in den Steam-Charts gelandet.

Die neue Siedlungssimulation The Crust erobert seit dem Early-Access-Release am 15. Juli Steam. Mittlerweile kann sich das Spiel rühmen, auf dem vierten Platz der Steam-Charts zu sein. Zum Release gibt es außerdem direkt einen Rabatt von 10 Prozent: Ihr bezahlt gerade also nur 26,09 Euro für das neue Spiel (auf Steam ansehen).

Was The Crust überhaupt ist, seht ihr im Release-Trailer:

The Crust: Release-Trailer

Werdet ihr es schaffen, den Mond zu besiedeln?

In The Crust werdet ihr zum CEO eines Konzerns ernannt, der den Mond besiedeln und seine Geheimnisse erforschen will. Im Spagat zwischen einer immersiven Siedlungs- und Wirtschaftssimulation werdet ihr wichtige Rohstoffe abbauen, neue Technologien entwickeln und müsst gleichzeitig sicherstellen, dass die Menschen in eurer Kolonie halbwegs glücklich sind – auf dem Mond ist das natürlich keine allzu leichte Aufgabe.

In The Crust müsst ihr nicht nur ein Team aus gut ausgebildeten Wissenschaftlern zusammenstellen, sondern auch ausgeklügelte Logistikrouten zwischen den einzelnen Maschinen und Strukturen erstellen. Schließlich sollt ihr zudem den Markt und die Politik auf der Erde mit euren Entscheidungen beeinflussen können.

Seit dem Release am 15. Juli 2024 befindet sich The Crust im Early Access; es ist also kein vollständig entwickeltes Spiel – obwohl so einige Nutzer auf Steam anmerken, dass es bereits sehr gut spielbar sei und fantastisch aussehe. Momentan wird The Crust von 76 Prozent der Spielern als positiv bewertet. Natürlich aber sind noch nicht allzu viele Rezensionen erschienen.

Bis jetzt ist The Crust nur auf dem PC erschienen und wahrscheinlich gibt es noch keine Pläne, das Spiel auf anderen Plattformen in den Release zu schicken.

