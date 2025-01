Für diese 14 Gaming-Perlen müsst ihr auf Steam keinen müden Cent zahlen

Age of Empires 3: Der Trailer zu Definitive Edition 10 / 15

Anzeige

Zugegeben, das vollständige Echtzeitstrategiespiel ist in diesem Fall nicht Free to Play. Microsoft bietet eine hauseigene Gratis-Version von AoE 3 auf Steam an. In dieser habt ihr Zugriff auf den ersten Akt der Kampagne und könnt immerhin auf 3 der 16 Völker zugreifen und acht unterschiedliche Karten spielen. Die Auswahl der Völker rotiert übrigens durch.

Age of Empires 3 ist zwar bei den Fans der Reihe nicht so sehr beliebt wie der direkte Vorgänger, aber wer sich daran satt gesehen hat oder mit dem etwas moderneren Szenario mehr anfangen kann, kann jetzt kostenlos reinschnuppern. 84 Prozent der über 46.000 Bewertungen auf Steam fallen positiv aus.