Günstig wie nie zuvor: Steam haut kontroversen Shooter zum Sparpreis raus

Der Sci-Fi-Shooter Atomic Heart hat seit seinem Release 2023 für reichlich Diskussionsbedarf in der Community gesorgt. Aktuell ist das kontroverse Spiel um 60 Prozent auf Steam reduziert – günstiger war es noch nie.

Der eigenwillige Sci-Fi-Shooter Atomic Heart ist etwas mehr als ein Jahr nach seinem Release radikal auf Steam reduziert. Aktuell könnt ihr euch das Spiel mit einem satten 60-Prozent-Rabatt schnappen – damit ist ein Bestpreis erreicht.

Anzeige

Atomic Heart: Shooter kehrt in die Steam-Charts zurück

Zu seinem Release am 20. Februar hat der Shooter Atomic Heart für jede Menge Wirbel gesorgt – während die Kritiken zu dem Spiel gemischt ausfielen, konnte die Community mit dem eigenwilligen Sowjet-Sci-Fi-Stil schon mehr anfangen. Trotzdem musste Entwickler Mundfish öffentlich zurückrudern, als eine rassistische Karikatur in dem Spiel entdeckt wurde. Außerdem rief der stellvertretende ukrainische Digital-Minister Gamer wegen anti-ukrainischer Easter Eggs sogar zu einem Boykott des Spiels auf. (Quelle: ZDF)

Atomic Heart versetzt euch in die Sowjetunion einer alternativen Zeitgeschichte, in der eine Utopie durch einen Roboteraufstand zum Alptraum geworden ist und ihr euch gegen Heerscharen verrückter Maschinen den Weg freiballern müsst.

Anzeige

Schaut euch hier den Combat-Trailer zu Atomic Heart an:

Atomic Heart - Combat Trailer

Die Kontroversen rund um den Release von Atomic Heart scheinen der Popularität des Spiels allerdings keinen Abbruch getan zu haben – die Bewertung der Steam-Community fällt weiter sehr positiv aus. Mit dem Rabatt von 60 Prozent ist der Shooter derzeit besonders günstig zu haben. Aktuell kostet das Spiel 23,99 Euro statt 59,99 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 25. Juli 2024 (bei Steam ansehen).

Anzeige

Atomic Heart Mundfish

Steam-Bestseller: Neue Shooter an der Charts-Spitze

Der Rabatt allein reicht momentan nicht aus, um Atomic Heart wieder in die Top 10 der Steam-Charts zu katapultieren – dafür tummeln sich dort aber einige andere Sci-Fi-Shooter wie The First Descendant und Once Human. Die beiden F2P-Games haben vor Kurzem erfolgreiche Releases in der Bestseller-Liste gefeiert, auch wenn die Spielerwertungen bislang zu wünschen übrig lassen. (Quelle: Steam)

Wenn ihr eure Action lieber mit einem Mittelalter-Fokus bevorzugt, könnt ihr euch auf Steam einen blutigen Multiplayer-Hit zum Bestpreis sichern:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.