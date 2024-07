Pflicht für Mittelalter-Fans: Steam reduziert blutigen Multiplayer-Kracher

Mit Chivalry 2 haut Steam aktuell ein beliebtes Mittelalter-Spektakel zum Sparpreis raus, das jede Menge blutige Multiplayer-Action bietet. Ihr könnt auf der PC-Plattform jetzt noch für kurze Zeit 67 Prozent sparen.

Wer sich schon immer mal in einer Ritterrüstung über blutige Schlachtfelder kämpfen wollte, darf den gefeierten Multiplayer-Hit Chivalry 2 auf keinen Fall verpassen. Das Mittelalter-Gemetzel ist momentan mit einem 67-Prozent-Rabatt auf Steam zu haben und damit so günstig wie noch nie zuvor.

Chivalry 2 so günstig wie noch nie auf Steam zu haben

Mit Chivalry 2 wartet ein Mittelalter-Slasher auf euch, in dem ihr euch mit Rüstung, Schilden, Schwertern, Speeren und anderen klassischen Waffen in die Schlacht gegen andere Spieler stürzt und euch blutige Gefechte liefert. Euch stehen insgesamt 12 verschiedene stimmungsvolle Maps zur Auswahl, die ihr in verschiedenen Modi entdecken könnt. Unter anderem verfügt das Spiel über einen Last-Man-Standing- und einen Team-Deathmatch-Modus. Bei der Auswahl eurer Charaktere könnt ihr zwischen 4 Klassen und 12 Unterklassen wählen, die jeweils unterschiedliche Skills mitbringen.

Schaut euch hier den Trailer zu Chivalry 2 an:

Chivalry 2: Launch-Trailer

Auf Steam hat Chivalry 2 bei Mittelalter-Fans schon lange echten Kult-Status. Nach über 30.000 abgegebenen Spielerwertungen steht das Multiplayer-Spiel bei einem sehr positiven Urteil. Derzeit könnt ihr euch das Ritterspektakel bereits für nur 11,87 Euro statt 35,99 Euro sichern – ein neuer Tiefpreis auf Steam. Der Rabatt gilt noch bis zum 22. Juli 2024 (bei Steam ansehen).

Chivalry 2 Torn Banner Studios

Viele Steam-Tipps stark reduziert

Chivalry 2 ist momentan nicht der einzige Community-Liebling, der auf Steam stark reduziert ist. Ihr könnt euch unter anderem ebenfalls den großartigen Thriller Beyond: Two Souls mit einem 70-Prozent-Rabatt schnappen. Falls euch der Sinn dagegen eher nach einem einzigartigen Sci-Fi-Abenteuer steht, werdet ihr mit dem gefeierten Hit Outer Wilds fündig.

Ein kontroverser Shooter ist aktuell auf Steam ebenfalls so günstig wie noch nie:

