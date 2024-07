The First Descendant: Waffen zerlegen (PC, Playstation & Xbox)

Im Verlauf von The First Descendant werden sich in eurem Inventar eine Unmenge an Waffen anhäufen, die eure maximale Kapazität ans Limit bringen. Wie ihr in den Versionen für PC, PlayStation und Xbox Waffen zerlegen könnt und Platz schafft, erfahrt ihr hier.

So könnt ihr Waffen zerlegen

Das Zerlegen von Waffen ist in The First Descendant als Funktion etwas versteckt und nicht so intuitiv in Spiel integriert, wie man es sich vielleicht wünschen würde.

Um Waffen zu zerlegen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet den Inventar-Bildschirm. Klickt links im Bildschirm auf einen eurer drei Waffenslots. Links werden nun alle eure Waffen aufgelistet. Bewegt den Cursor über die Waffe, die ihr zerlegen wollt und drückt die J-Taste (PC), R2-Taste (PS) oder RT-Taste (Xbox), um sie als Schrott zu markieren. Ein oranges Mülltonnen-Symbol erscheint bei der entsprechenden Waffe. Um die Waffen nun endgültig zu zerlegen, haltet die Strg-Taste (PC), R2-Taste (PS) oder RT-Taste (Xbox) gedrückt. Alle zuvor als Schrott markierten Waffen werden dann zerlegt und verschwinden aus dem Inventar. Als Belohnung erhaltet ihr dafür Crafting-Materialien.

Alle Waffen auf einmal zerlegen: Haltet die Shift-Taste (PC), R3-Taste (PS) oder RS-Taste (Xbox) gedrückt, um alle Waffen im Inventar als Schrott zu markieren. Haltet dann die Strg-Taste (PC), R2-Taste (PS) oder RT-Taste (Xbox) gedrückt, um allen Schrott zu zerlegen.

Markiert erst Waffen einzeln oder alle auf einmal als Schrott. Dann könnt ihr sie zerlegen und Materialien dafür erhalten (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Für Reaktoren und externe Komponenten funktioniert der Zerlegungsprozess übrigens genau die gleiche Art und Weise.

Welche Waffen solltet ihr nicht zerlegen?

Damit ihr nicht aus Versehen Waffen zerlegt, die ihr eigentlich behalten wolltet, werft einen Blick auf den Schrott-Filter links unten im Waffenbildschirm. Standardmäßig ist dieser bereits so eingestellt, dass keine Ultimate-Waffen oder Set-Gegenstände zerlegt werden. Über diverse Filtereinstellungen könnt ihr hier weitere Präferenzen einstellen.

Generell solltet ihr keine Waffen der Seltenheit „Ultimate“ zerlegen, da diese zu den besten im Spiel gehören und ihr etwa auch mehrere Duplikate einer Ultimate-Waffe im Spielverlauf benötigen werdet, um ihre Spezialfähigkeit zu verbessern. Nutzt für solche und andere wertvolle Waffen auch eure Lagerkiste in Albion oder bei Außenposten. Legt sie dort ab, dann sind sie sicher und können auch nicht aus Versehen zerlegt werden.

Beachtet, dass neu erforschte Nachfahren direkt auch eure High-Level-Waffen benutzen können. Ihr müsst also nicht einen Vorrat an niedrigen Waffen für Nachfahren aufsparen. Es macht aber Sinn, wenn ihr euch ein breites Arsenal an Waffen aus jeder Kategorie und für jede Spielweise (Farming, Bosse etc.) zurechtlegt.

