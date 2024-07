The First Descendant: "Auf der Suche nach dem Relikt" Quest-Lösung

Für Bunnys Quest „Auf der Suche nach dem Relikt“ in The First Descendant sollt ihr die Aufzeichnungen ihrer Eltern im Echosumpf finden. Jedoch wird euch der genaue Fundort nicht markiert, weswegen wir euch an dieser Stelle den genauen Standort der Aufzeichnungen zeigen.

Lösung für „Auf der Suche nach dem Relikt“

Während Bunnys Questreihe müsst ihr immer wieder mal verschiedene versteckte Aufzeichnungen finden. Nachdem ihr „Die Spuren führen weiter“ gelöst habt, wartet mit dieser Quest bereits die nächste Schnitzeljagd. Dieses Mal sollt ihr im verfallenen Dickicht der Region Echosumpf die Aufzeichnungen von Bunnys Eltern finden.

Sollte der Echosumpf bei euch noch nicht zugänglich sein, müsst ihr zunächst weiter der Hauptquest folgen, dann werdet ihr früher oder später automatisch dorthin gelangen. Das verfallene Dickicht ist ein vergleichsweise großes Untergebiet und dementsprechend mühselig gestaltet sich die Suche, da auch bei dieser Mission die Aufzeichnungen nicht auf der Karte markiert werden und ihr sie selbst suchen müsst.

Fundort der Aufzeichnungen

Diese Aufzeichnungen befinden sich an erhöhter Position auf einem der Baumhäuser in dieser Region. Den Fundort zeigen wir euch schnell und kompakt im folgenden Video, da ihr an bestimmten Positionen euren Greifhaken einsetzen müsst.

Begebt euch zunächst zum Fuße des großen Baumhauses ganz im Norden des verfallenen Dickichts.

Begebt euch zu dieser Stelle im verfallenen Dickicht (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Über euch seht ihr hier eine bewegliche blaue Plattform sowie darunter eine kleine Holzplattform. Diese könnt ihr leicht mit eurem Greifhaken erklimmen.

Über diese Holzplattform kommt ihr schnell weiter hoch zum Baumhaus (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Von der Plattform aus nutzt ihr den Greifhaken zwei weitere Male, um das Dach vom Baumhaus zu erreichen.

Katapultiert euch mit dem Greifhaken weiter nach oben bis zum Dach des Baumhauses (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Oben angekommen liegen die Aufzeichnungen dann als „Protokoll“ vor euch auf dem Boden und ihr könnt sie einsammeln.

Fundort der Aufzeichnungen auf dem Dach des Baumhauses (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Aufzeichnungen lesen

Um die Quest abzuschließen, müsst ihr die Aufzeichnungen noch lesen. Öffnet dafür den Kartenbildschirm und wählt links den Reiter „Protokoll“ aus. Anschließend klickt ihr rechts auf „Aufzeichnungen“ und wählt dann den Unterpunkt „Nachfahren“ aus. Klickt hier auf die Aufzeichnungen, um sie zu lesen und die Quest erfolgreich zu beenden.

