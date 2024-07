The First Descendant: "Die Spuren führen weiter" Quest-Lösung

Für Bunnys Mission „Die Spuren führen weiter“ in The First Descendant sollt ihr die Aufzeichnungen ihrer Eltern in den Ruinen von Vespers finden. Der genaue Standort wird allerdings nicht auf der Karte markiert und ihr müsst selbst suchen. Wir helfen euch dabei und zeigen den genauen Fundort.

Anzeige

Lösung für „Die Spuren führen weiter“

Diese Quest von Bunny folgt kurz nach der Mission „Auf ihren Spuren“ und schickt euch erneut auf die Suche nach Aufzeichnungen ihrer Eltern. Dieses Mal sollt ihr in den Ruinen von Vespers nach ihnen suchen. Eventuell ist diese Region bei euch noch gar nicht freigeschaltet. In solch einem Fall müsst ihr erst weiter der Hauptquest folgen, dann gelangt ihr früher oder später nach Vespers und könnt dort Aufträge absolvieren, bis die Unterregion der Ruinen freigeschaltet wird.

Auch bei dieser Mission ist wieder das Problem, dass der Fundort der Aufzeichnungen nicht in den Ruinen markiert wird. Ihr müsst sie selber suchen, was sehr mühselig sein kann. Deswegen zeigen wir euch im Folgenden den genauen Fundort der Protokolle.

Anzeige

Fundort der Aufzeichnungen

Macht eine Schnellreise zum Außenposten in den Ruinen von Vespers. Von hier aus müsst ihr Richtung Südosten laufen und euch dann zur Position rechts vom roten Missionssymbol der Leeren-Mission begeben.

Begebt euch zu diesem Standort in Vespers nahe dem Startpunkt der Leeren-Mission (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Angekommen, seht ihr ein paar Überreste von Ruinen. Ihr müsst hier euren Greifhaken einsetzen und euch auf die Spitze der Ruinen begeben.

Anzeige

Setzte euren Greifhaken ein und schwingt euch zu dieser erhöhten Stelle der Ruinen hinauf (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Oben findet ihr die Aufzeichnungen am Ende einer der Torbögen der Ruine.

Fundort der Aufzeichnungen auf der Spitze der Ruinen (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Aufzeichnungen lesen

Nach dem Einsammeln müsst ihr die Aufzeichnungen noch lesen. Dazu öffnet ihr den Kartenbildschirm und wählt dann weiter links den Reiter „Protokoll“ aus. Navigiert dann weiter zu Aufzeichnungen → Nachfahren und klickt auf den neuen Eintrag des Protokolls. Anschließend habt ihr die Quest geschafft und könnt zurück nach Albion reisen, wo ihr weitere Gespräche für Bunnys Mission führen müsst.

Beweise Dein Gaming-Wissen: Erkennst du all diese Logos?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.