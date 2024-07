The First Descendant: "Auf ihren Spuren" Quest-Lösung

Um Bunnys Quest „Auf ihren Spuren“ in The First Descendent zu lösen, sollt ihr die Aufzeichnungen ihrer Eltern in der Sperrzone vom unfruchtbaren Land finden und lesen. Doch wo genau versteckt sich der gesuchte Gegenstand? An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für die Mission.

Lösung für „Auf ihren Spuren“

Diese Quest erhaltet ihr, nachdem ihr Bunny als spielbare Nachfahrin freigeschaltet und die ersten Schritte ihrer Mission gelöst habt. Für „Auf ihren Spuren“ sollt ihr laut Questbeschreibung die Aufzeichnungen ihrer Eltern in der Sperrzone des unfruchtbaren Landes finden und lesen.

Das unfruchtbare Land ist eine der ersten Regionen, die ihr im Rahmen der Hauptquest besucht. Folgt den Story-Missionen also so lange, bis ihr die Sperrzone dort freigeschaltet habt. Das Problem bei Bunnys Quest ist, dass die gesuchten Aufzeichnungen nicht auf der Karte markiert werden. Ihr müsst die Sperrzone selber absuchen, um die gesuchten Dokumente zu finden.

Fundort der Aufzeichnungen

Teleportiert euch zum Schnellreisepunkt beim Außenposten in der Sperrzone und lauft dann zum südlichen Kartenrand.

In der Sperrzone findet ihr die Aufzeichnungen am südlichen Kartenrand (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf einem der Felsvorsprünge liegen am Boden die Aufzeichnungen. Das Item ist sehr klein und wird als „Protokoll“ im Spiel benannt. Sammelt es ein, um den Questschritt abzuschließen.

Die Aufzeichnungen befinden sich am Klippenrand. Sie liegen als „Protokolle“ am Boden (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Aufzeichnungen lesen

Anschließend müsst ihr die Aufzeichnungen noch lesen. Dazu öffnet ihr den Kartenbildschirm und öffnet dann zwei Reiter links das Protokoll-Menü. Wählt hier dann Aufzeichnungen → Nachfahren aus und ihr gelangt zu einem weiteren Menü, wo ihr auf die soeben gefundenen Protokolle klicken könnt, um sie zu lesen.

Anschließend ist die Quest geschafft und ihr könnt nach Albion zurückkehren, wo ihr für Bunnys Quest weitere Gespräche führen müsst. Später geht es dann mit der Quest „Die Spuren führen weiter“ weiter, in der ihr erneut Aufzeichnungen finden müsst.

